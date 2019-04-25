移民新政策 沾上大麻影響入籍

（本報綜述）美國公民與移民服務局（USCIS）上週更新其政策，對移民入籍申請時的道德要求進行釋法：若移民沾上大麻，會對入籍有嚴重影響。據稱，移民申請入籍必需有良好的道德。吸食大麻或從事與大麻有關的活動，就是沒道德，這類人將被拒絕入籍。

移民局稱，自1996年年起，美國很多州對大麻的種植、持有、銷售和使用進行合法化。不管是藥用還是娛樂大麻，都可以在這些州內大行其道，但聯邦法律從來沒有放鬆過對大麻的管制，從事大麻活動一直是違反聯邦法律的。

早前就有媒體報導稱，在大麻合法化的州，已經出現多個因沾上大麻被拒絕入籍的案例。吸食、種植、持有、銷售均被視為違反聯邦法律。

專家分析指，移民局這次釋法只是對原有的規定進一步強調和明確，並不是推出新的條例。歷來的入籍申請表格均詢問申請者是否有多個配偶，是否與他人有不正當關係，是否從事賣淫，有沒有酗酒和吸食大麻等有關道德的問題。一些曾經沾上大麻的入籍申請者一般都“聰明地”回答否，抱著瞞天過海的僥倖心理。

法律界認為，聯邦政府將大麻列為與海洛因同等的第一類毒品，只要牽涉到販賣大麻或非法種植大麻的居民，都可能坐牢五至十年。

雖然如此，由於從事大麻行業來錢快，少數人從仍然冒險種植和銷售大麻獲取暴利。前些日子，媒體就報導有數百間大麻屋被查抄，發現少數大麻業者都是亞裔人士，華人為數亦不少，所有這些人都被永久拒絕入籍，甚至被取消綠卡身份。

分析稱，如今限制入籍，很容易震攝投資大麻業者，這也是聯邦打擊大麻產業的一手高招。