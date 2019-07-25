移民局宣佈修訂入籍考試 預計2020年底施行

（綜合報導）公民和移民服務局（USCIS）正在修改當前的入籍考試，並確保其作爲入籍申請人的公民知識的準確測試。USCIS表示，修改的目標是創建一個有意義，統一，高效的考試，評估申請人對美國曆史，政府和價值觀的認識和理解。

今年春天，前公民及移民服務局局長簽署了“歸化公民考試備忘錄修訂版”。本備忘錄宣佈了歸化考試的修訂，並根據成人教育最佳實踐標準, 正式確定了歸化考試的修訂時間表。

“授予美國公民身份是我們國家賦予的最高榮譽，” 代理局長庫奇內利（Ken Cuccinelli）說， “更新，維護和改進當考試是我們作爲一個機構的責任，以幫助潛在的新公民充分理解美國公民身份的意義和團結所有美國人的價值觀。”

2018年12月，來自USCIS機構的部分成員組成了入籍考試修訂工作組。工作組一直在審查和更新入籍試題。工作組還將評估考試的發言部分的潛在變化。公民及移民服務局正在徵求成人教育領域專家的意見，以確保這一過程公平透明。在仔細分析試點和全面的官員培訓後，USCIS將實施日期設定在2020年12月或2021年初。

“移民和國籍法”第312條概述了英語語言和公民入籍的要求。根據法律，入籍候選人必須具有“……對英語的理解，包括用英語進行閱讀，寫作和說話的能力……”和“……對曆史基礎知識的理解，以及美國政府的原則和形式……“此考試修訂將符合所有法定和監管要求，USCIS將在今年秋季試行。

在2018財政年度，公民及移民服務局爲將近757,000人進行了入籍，五年來最高點。入籍考試修訂是讓合法移民充分行使權利和履行職責的關鍵部分。

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