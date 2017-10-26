

移民局及海關擬嚴打非法移民 可能起訴雇主

（綜合報導）美國聯邦移民與海關執法局(ICE)準備對職場非法移民和他們的雇主一起提出刑事控告。

據《華盛頓觀察報》報導，移民與海關執法局的發言人貝內特表示：“根據本屆政府的執法優先安排，我們把焦點放在刑事起訴故意雇用非法移民的雇主同時，在調查時碰到沒有獲准留在美國的勞工也將遭到逮捕並被遣返。”移民與海關執法局代局長霍曼近日表示，該局將把針對工作場所的移民執法行動力度增加較目前的4到5倍。根據貝內特的解釋，那包括更多調查和更多的“I-9表格審計”。I-9表格用於對在美工作人員核查身份及工作許可。

《華盛頓觀察報》獲取的資料顯示，從2016年2月9日到2017年6月24日，移民與海關執法局以違反移民法規為由，共逮捕了42名管理人員和55名非管理人員；除15人之外，其他人全部遭到起訴並被定罪。而在過去幾年，2011財年職場移民執法曾達到高峰，移民與海關執法局逮捕了221名管理人員和492名非管理人員，隨後人數逐年下降。

移民與海關執法局網站仍然保留其2013年上傳的政策，那是奧巴馬政府在2009年修改和制訂的政策。那個政策把目標對準使用非法移民、虐待其工人、參與身份和福利欺詐等犯罪活動的雇主。

不管網路上保留的政策如何，特朗普上臺後，移民與海關執法局明顯加強了打擊非法移民的力度，而這是特朗普競選總統時的主要承諾之一。

移民與海關執法局的官員沒有說哪個行業違法最嚴重，或哪個州的違法活動超過了其他州。貝內特說，所有的企業，不管大小，還有所有的行業或地方都應當遵守聯邦法律。