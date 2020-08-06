移民局加價補不足 10月起入籍要500元　再開收庇護費



（綜合報導）國土安全部周五公佈一項「最終法規」（Final Rule），由10月2日起，調整多項移民服務和入籍的費用，其中入籍申請費的漲幅超過80%，由640元增加至1,160元，並且首次開收「庇護費」。

在新冠大流行期間，移民局關閉了辦公室，所有移民和有關服務均需暫停。與大多數聯邦機構不同，移民局的營運資金有97%是來自公眾繳交的服務收費，因疫情被迫停工，大大衝擊了移民局的財務情況，這促使其向國會申請了12億元的緊急資金。今次大幅增收費用，希望最少能收回服務的成本。

然而，移民局發言人表示，新收費與當前的預算不足無關，法律要求其每兩年進行一次全面評估。經9個月時間的審查，國土安全部決定

移民局收費平均增幅調整20%。他亦指出，當前的收費水平

使該機構每年面臨約10億元的資金不足。在新冠疫情爆發之前，移民局已要面對每天410萬元的損失。

根據最新公佈的資料，除了入籍申請費用上調超過500元到1,160元外，與之前不同的是，還需加收一定比例的管理費。H-1B簽證申請費由460元漲到555元，L-1簽證申請費由460元漲到805元，增幅有75%。

在新法規下，申請庇護者也將要付50元費用，這是移民局首次收取庇護費，政策調整後，美國將連同澳大利亞、斐濟和伊朗，成為全球僅有收取庇護費的國家。

其他簽證類型費用變化具體請查詢https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2020-16389.pdf

另外，國土安全部鼓勵申請人在線提交申請表格，通過在線提交申請的申請人可省下10元費用。移民局負責政策的副局長艾德洛說，這些遲來的費用調整對公平和有效地管理整個移民系統，保護國民是必要的。