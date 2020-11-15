移民局下月啓用新版入籍考試 將需要答對更多試題才合格
（綜合報導）美國公民及移民服務局（USCIS）周五宣布由本年12月1日起實施新版公民入籍考試的計劃。美國公民資格測試將要求移民正確地回答更多問題才能獲得及格分數。在2020年12月1日或之後提交入籍申請的申請人，將參加新版本的考試。2020年12月1日前的申請人將用老版本現行考試。
移民局每十年會對入籍考試進行修訂，以確保它仍然是一個綜合評估申請人對美國歷史、政府和公民價值觀知識的工具。
移民局主管政策的副局長埃德洛在聲明中表示：“自2018年以來，美國移民局一直在努力修訂入籍考試，依賴于成人教育領域專家的建議，以确保這一過程公平和透明。入籍允許移民成爲美國社會的完全分子，享有與在美出生公民同等的權利和責任，提供一種公平的考試，讓入籍申請人準備好承擔這些責任，這對我們的機構來說是最重要的。”
修訂後的考試符合法定要求，增加了更多的問題，以測試申請人對美國歷史和公民的理解，並涵蓋了多種主題，爲申請人在準備考試期間提供了更多了解美國的機會。
入籍測試以前要求個人從100個公民問題中學習，然後在測試中答對10個問題中的6個。現在更新後的版本要求從三個類別的128個公民問題中對應試者進行考察，並需要正確回答20個問題中的12個。至於英語口語和寫作部分的要求則未有變，但新增了很多新的話題。
對那些65歲或以上、保有合法永久居民身份至少20年的申請人，移民局仍按法律規定，給予他們特殊待遇。這些申請人將被問及10個問題，必須正確回答至少6個問題才能通過。
考試項目和學習指南可以在美國移民局網站上的公民資源中心找到。美國移民局也相應地更新了美國移民局政策手冊。欲了解更多關于USCIS及其項目的信息，請訪問USCIS .gov。