秉公堂第八届夏季郊遊活動內容豐富 各界嘉賓兩百餘人積極參加場面熱烈

（本報記者俄廣才攝影報導）7月28日中午12時至下午4時，砵崙秉公保良堂2018夏季郊遊會在波特蘭東南區Powell 44街的Creston公園熱烈舉行。

俄勒岡州州長辦公室代表Zach，俄勒岡前州議員梅儀，駐西雅圖台北經濟文化辦事處主任陳敏永，秉公堂元老雷培新，主席余仕維、副主席許邦盛，波特蘭高雄姊妹市協會成員以及本埠多家僑社首領、代表、各界嘉賓二百餘人參加。

州長辦公室代表Zach、俄州前州議員梅儀在致辭時，盛讚砵崙秉公堂在團結僑社，推動社區和諧發展，為僑胞謀福祉等方面所做出的突出貢獻。

專程前來參加郊遊會的駐西雅圖文化辦事處主任陳敏永在講話時表示，秉公堂多年以來堅持舉辦夏日郊遊盛會，為本堂昆仲和社區僑胞提供了交流與聯誼的機會，使得一年一度的郊遊會成為了砵崙秉公堂推動會務積極深入發展的品牌活動。

秉公堂主席余仕維在講話時表示，感謝各界來賓以及本堂昆仲能夠抽出時間，在這美好的夏日歡聚一堂共度一段美好的時光。他特別感謝籌委會負責人及各界嘉賓的鼎力贊助與熱心支持和全體義工們的協力合作，讓一年一度的郊遊會活動辦得如此豐富多彩。

余仕維表示，僑胞們參加郊遊活動的人數逐年增多，就是對我們工作的最大支持和充分肯定。他希望通過這次郊遊活動讓新朋舊友歡聚一起、聯絡情誼，使秉公堂堂務得以不斷發展，繼續爲本地僑胞謀福祉。

砵崙秉公堂醒獅團精彩的舞獅表演，爲本屆夏季郊遊會拉開序幕。

林蔭下，舞蹈隊腰鼓舞、草帽舞等精彩的表演贏得了觀眾們陣陣掌聲。套圈、擲口袋等有獎遊戲為郊遊會增添了歡樂的氣氛，容少鋒先生的書法展示吸引了許多民眾觀賞，傳統的撲克競技等也是歷屆郊遊活動中最具有僑社特色的娛樂活動。

籌委會精心準備了豐盛的風味飲食以及時令蔬果，各界來賓在林蔭下共進午餐，宛如大家庭的節日團聚，場面溫馨而熱鬧。

本屆郊遊會上，還舉行了獎品豐富的幸運大獎活動。

活動當中，參加本屆郊遊會的砵崙秉公堂昆仲一起合影，以紀念本屆郊遊會的成功舉辦。這是自2011年起，砵崙秉公堂連續第八年舉辦的夏季郊遊活動。

砵崙秉公堂是本地歷史悠久的華人社團之一。近年來，在元老雷培新，以及歷屆正副主席、理事會成員的共同努力之下，堂務昌盛、人才輩出。目前已擁有中西各階層昆仲一百二十餘名，成為本埠擁有昆仲人數較多的僑團之一。社區各界一些新的中西各界會員不斷加入到秉公堂，顯示出這支具有百餘年歷史的僑社所擁有的新的生命力與凝聚力。