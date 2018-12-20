秉公堂新年度職員就職典禮 周世昌許邦盛榮任正副主席

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙秉公堂一年一度的職員選舉於日前圓滿結束，周世昌先生榮任2019年正主席一職，許邦盛先生榮任副主席。

12月16日（上週日）中午，秉公堂舉行了2019年度新一屆職員交接儀式暨就職典禮。

在傳統的奉神儀式及鳴炮之後，中文書記李煥民先生帶領全體職員宣讀就職誓詞，表示：『格遵五祖遺訓，大公無私，效忠國族，親愛精誠，盡義同群。對內團結互助，以發展工商，對外講信修睦，以維護權益』。

隨後，元老雷培新先生代表理事會，將秉公保良堂大印授予新任主席周世昌先生，同時授印予幹事鄭振灝先生。

元老雷培新先生在致辭時表示，過去的一年裡，在余仕維、許邦盛正副主席及理事會成員的共同努力之下，秉公堂堂務得到了新的發展，對外聯合僑社積極參與社區事務，內部的活動也更加豐富多彩，同時有新一些的會員相繼加入，擴大了秉公堂影響力。

雷培新元老表示，周世昌與許邦盛兩位正、副主席都具有豐富的工作經驗與熱情。希望在他們在新的一年裡，對內精誠團結，積極組辦各類活動；對外和睦相處，為僑胞謀福祉。相信在兩位領導人的帶領下，本堂的堂務會更加發揚光大。

新任主席周世昌先生在隨後的就職講話中說，「感謝元老、前任正副主席及理事會成員的共同努力，使得我們在過去的一年中堂務工作得到了持續發展。感謝各位對我的信任，給了我一個為大家服務的機會。」

周世昌主席表示，將與各位一起積極發展堂務，同時加強與本地主流社會的交流，提高華人華僑的社會地位，為僑胞謀福祉。在未來的一年裡努力將砵崙秉公堂推向一個更高的層面。

就職宣誓儀式結束後，元老雷培新、新任主席周世昌、副主席許邦盛及理事會成員等一起合影留念。

12月18日晚，元老雷培新，正、副主席周世昌、許邦盛在海城酒家設晚宴款待秉公堂昆仲，答謝各位對秉公堂堂務的熱情支持以及對新任正副主席的信任，西雅圖文教中心主任陳福永及秉公堂昆仲與家屬近百人應邀出席，氣氛熱烈溫馨。

砵崙秉公堂2018年度新任職員名單。元老：雷培新；顧問：陳天民、李仲良、胡景權；正主席：周世昌，副主席：許邦盛；中文書記：李煥民；西文書記：余永強、李兆敏；代表：陳志文、陳笑芳；財政：黃振洪、方伯堯；幹事：鄭振灝；庶務：陳耀華；稽核：馬宇良；評議長：雷光培；公昌主任：陳素雲；樓業主任：梁炳全；樓業發展委員會主席：余仕維。