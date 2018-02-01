秉公堂六十餘昆仲前往西雅圖 出席兄弟支堂慶新春聯歡活動 副總領事張建新致新年賀詞

（本報記者俄廣才報導）西雅圖秉公堂2018 慶新春聯歡活動，於1月27日至28日連續兩天熱烈舉行。

美洲秉公總堂，以及羅省（洛杉磯）、二埠（沙加緬度）、所叻（鹽湖城）、屋崙等地秉公堂首領、代表均應邀參加。

砵崙秉公堂元老雷培新伉儷、主席余仕維伉儷，副主席許邦盛伉儷，代表陳志文、陳笑芳，中文書記李煥民伉儷等一行六十餘位昆仲應邀專程前往，與各埠秉公支堂昆仲歡聚西雅圖，共慶農曆狗年新春佳節。

1月28日中午12時，由美洲秉公總堂總理，以及舍路秉公堂元老、主席，以及各支堂元老、主席等嘉賓參加的傳統的祭拜儀式，在舍路秉公堂大廳舉行。

西雅圖粱崇醒獅團近百名團員組成的表演隊伍，在隨後的慶祝儀式上進行了舞龍、舞獅以及精綵的中國功夫展示。當天中午，西雅圖唐人街上鼓樂喧天，鞭炮齊鳴，熱烈喜慶的歡樂場面引來千餘名民眾沿街觀賞。

當晚六時，西雅圖秉公堂在星都酒樓舉行了盛大的慶新春聯歡晚宴，西雅圖秉公堂元老、主席，及當地多家社團首領、各界嘉賓四百餘人出席。

中國駐舊金山總領館總領事羅林泉夫婦向晚會贈送了花籃，副總領事張建新，領事陳迪，中國僑聯海外顧問劉華安、海外委員方偉俠，以及保良堂所在地King郡府官員等應邀出席。

張建新副總領事在致辭時代表中國駐舊金山總領事館，向各位來賓以及全體華人華僑以及各界朋友致以最誠摯的節日祝福。

張建新指出，具有百多年曆史的秉公堂是西雅圖較有影響力的社團，也是較早升掛五星紅旗的僑團之一，多年以來在服務僑胞、團結僑社、鞏固發展中美關係方面做出了積極的努力。他恭祝西雅圖秉公堂以及各僑社會務在新的一年裡取得新的發展，張副總領事的講話贏得全場來賓的熱烈掌聲。

晚會上，King郡府向西雅圖秉公堂捐助了18萬2千餘元的款項，以用於秉公堂樓宇的維修項目。

席間，張建新副總領事、陳迪領事在西雅圖秉公堂主席陳偉的陪同下，逐席向各界來賓敬酒，共慶新春佳節。

西雅圖樂藝社的藝術家為來賓們表演了多首精彩的傳統曲目，爲2018新春聯歡盛會增添了熱烈喜慶的氣氛。

聯歡晚會由西雅圖秉公保良堂元老鐘寶明先生主持。