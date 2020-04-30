福建省政府向俄勒岡捐贈五萬隻醫用口罩 布朗州長「衷心感謝姐妹省的友情援助

（本報記者俄廣才攝影報導）福建省政府向俄勒岡州捐贈的50,000隻醫用口罩，於4月27日下午運抵本地位於Wilsonville的俄勒岡應急物資管理中心倉庫。

包裝箱的標識上印有中美兩國國旗，上面寫著：『艱難的時光終將過去，堅強的人必將苦盡甘來。』

俄勒岡中國理事會主席藍進與俄勒岡州緊急物資管理中心主任蒂姆．亨德里克斯現場進行了交接。該批救援物資將由俄州政府統一調配至一線醫院及社區醫療中心。

此次來自中國的援助在俄勒岡主流社會引起了極大的反響，從州長到議員以及郡政府對福建人民的慷慨捐贈表示讚賞，

此次俄勒岡中國理事會引領的愛心行動給予了高度評價。

州長辦公室第一時間在網站上報道了此一信息。『人民網』、『中國新聞網』以及『新華網』等中國媒體也相繼進行了有關報道。

4月28日，俄勒岡州長凱特．布朗在社交媒體臉書上發佈了福建省政府捐贈的醫用口罩照片及現場交接的照片。布朗表示：「衷心感謝俄勒岡中國姐妹省福建的友情援助，我們會把這份愛心傳遞下去。」

州緊急事務管理部辦公室主任安德魯．菲爾普斯表示，福建省的捐贈是新冠疫情下一份最「慷慨的禮物」，是雙方友誼的真實體現。

據了解，在中國駐美國大使館、駐舊金山總領館，以及福建省友協、『河仁』慈善基金會的大力支持下，經過俄勒岡中國理事會主席藍進及成員們一個多月的緊密協調，在歷經了跨國法律、檢疫、海關、運輸以及物流等一系列程序之後，該批防疫救援物資終於在4月23日由廈門飛往洛杉磯，再轉陸路於4月27日下午運抵俄勒岡州。

福建省政府捐贈的口罩運抵俄州之前，為緩解本地防疫物資的極度緊缺，駐舊金山總領館王東華大使辦公室曾先後兩批向俄州捐贈了12,000隻醫用口罩，體現了中國外交上的戰略定力，表明了中美兩國人民之間患難與共、同舟共濟的深情厚誼。

俄勒岡中國理事會主席藍進說：「面對這場罕見的疫情，福建人民展現出了他們的博愛、寬容與仁慈。『武夷綺麗克時艱，河仁大愛暖人間』。這是俄勒岡與福建自1984年建立友好姐妹關係，以及2017年福建武夷山與俄勒岡綺麗湖建立友好姐妹關係以來，歷史上福建省人民對俄州人民最大的一次人道主義援助，展示了基層「草根

外交的活力。

俄勒岡州緊急物資管理中心主任蒂姆 亨德里克斯在接受採訪時曾表示，目前俄勒岡州的防疫物資整體上仍有一定程度上的不足。特別是醫院裡一線臨床醫護人員的防護服、護目鏡等最為緊缺。對此藍進主席表示，將與中國有關機構聯絡，盡快組織、落實貨源，及早向俄州醫療單位一線醫護人員提供援助。

多年以來，俄勒岡與中國在多個領域內的友好合作不斷持續深入，基層之間的友好往來密切。2019年，俄勒岡對中國出口額達72億美元，創中美兩國建交以來的歷史新高，為穩定俄州就業率奠定了堅實的基礎。

過去的幾十年間，俄勒岡中國理事會精心耕耘，為促進俄勒岡與中國在教育、商業、文化、科技及政府間友好關係深入發展等方面做出了積極地努力，本次跨國捐贈是俄勒岡州與中國密切人文交流的結晶。