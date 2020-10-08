福建和天津政府致信俄州對災情深表關注 布朗州長：感謝友城協助我們將努力應對

(由本報記者俄廣才報導）日前，由於連續多起大面積山火的急劇蔓延及有害空氣的擴散，俄勒岡州於9月16日宣佈進入公共衛生緊急狀態。

9月17日和9月19日，俄勒岡州友城福建省省長王寧、天津市市長廖國勛先後給俄州州長凱特 布朗發來慰問信，向災區民眾，向參與搶險救災的全體人員以及俄勒岡州人民表示誠摯的慰問。表示願提供力所能及的協助，幫助俄勒岡早日恢復生產生活秩序。同時還表示，相信在布朗州長的領導下，英勇的俄勒岡人民一定能盡快戰勝山火和疫情。

王寧省長在慰問信中指出，福建省十分重視與俄勒岡州的友好情誼。兩省結好36年來，雙方高層互訪頻繁，經貿、文教、農林、環保等領域的交流與合作不斷深化。新冠疫情爆發後，雙方通過各種方式互致慰問，積極開展抗疫國際合作，體現了「命運與共」的共同體理念。

廖國勛市長在慰問信中說，俄勒岡州是天津市在美國的第一個友好州，兩市州一直是守望相助、互利共贏的好朋友。我們願提供力所能及的協助，幫助俄勒岡早日戰勝災情。

10月1日，俄勒岡州長凱特 布朗分別致信福建省長王寧和天津市長廖國勛，感謝友城政府對俄州災情的深切關注。

布朗指出，2020年確實是具有挑戰性的一年。我們的消防員、醫務人員、國民警衛隊及公務員正在積極努力地應對災情，俄勒岡州在遏制山火、幫助受災民眾恢復健康及重進家園等方面取得了重大進展。

布朗州長說：「我期待著友城之間未來的持續合作。」布朗表示，恰逢中國中秋佳節和國慶，我謹代表俄勒岡州人民向福建和天津人民致以真誠的節日問候與祝福。