餐館堂食禁令宣佈延長 州長稱還要再多數個星期才能解禁



（本報綜述）為了減慢新冠病毒的傳播，俄勒岡州布朗州長早前宣佈了多項命令，減少民眾外出感染的機會，其中一項是全面禁止所有食肆的堂食服務，只可以外賣經營。

這項命令在3月16日宣佈，當時說為期四星期到4月14日屆滿。

但面對著疫情的高峰期將至，布朗州長在周二宣佈，這個禁堂食命令將要延長至另行通知。同時州長亦將「居家令」與此禁令捆綁，並指出取消居家令的同時餐館亦獲解禁。

州長表示，大家都希望能早日回到可以經常到餐館享用不同美食的日子，而這些餐館讓俄勒岡州被譽為美食之都，也同時為州民提供了很多的就業機會。州長說，我希望我能說出一個解禁的日子，但如果在目前嚴峻的抗疫期間取消這些禁令，是極之不負責任的。

布朗州長表示，在宣佈解禁之前，她希望能看到連續10日或甚至兩星期沒有死亡個案，州政府有更多檢測病毒和監察社區的能力等情況。州長說這有可能會是數星期後的事。

州長將與她的官員和衛生局保持緊密的溝通，不時對俄勒岡州的疫情作出評估，如何和何時能恢復過往沒有病毒傳播的安全環境。

在新冠病毒大流行時，飲食業所受到的打擊是最大的。上星期，本州申領失業金的州民出現破紀錄的92,700人，其中超過15,000人是來自餐飲服務業的。

不少市民都了解到市內的餐館正處於極之困難的時期，甚至有些餐館已決定從此關門。市民都呼籲大眾多惠顧餐館的外賣和送餐服務，讓餐館業能在這困難的時候有點收入。

同時，有社會人士特別為餐飲業員工設立一基金並在網上舉行眾籌，為有困難的餐飲業從業員提供援助。