社安金2021年上漲1.3％ 有史以來最小漲幅之一



（綜合報導）美國社會安全局週二宣佈，2021年的社安金上漲幅度爲1.3%，這將使該項目的6400萬受益人的支票每年增加數百元。

預計這項調整將使受益人一年平均的支票增加約240元。平均每月收益將增長20元至$1,543。

據老年公民聯盟稱，今年的漲幅是有史以來的最小漲幅之一，這是自2010年以來第五次出現極低的調整。

“領取福利12年或更長時間的人們經歷了前所未有的一系列極低的社安金調整，”老年公民聯盟社會保障和醫療保險政策分析師瑪麗·約翰遜說。

社安金福利在2020年增加了1.6%，在2019年增加了2.8%，在2018年增加了2%，在2017年增加了0.3%，在2016年增加0%。

這項調整將對社會保障領取者在1月生效，對補充保障收入（SSI）領取者在12月31日生效。

爲了抵消通貨膨脹的影響，自1975年開始對社安金進行調整。但是，一些老年倡導組織表示擔憂的是，近年來生活成本的增長速度快於通貨膨脹率。

老年公民聯盟稱，自2000年以來，福利已經失去了購買力的30%。

退休美國人聯盟執行董事理查德·菲斯塔在週二的一份聲明中稱2021年調整令人“失望”，他說，這一增長“不足以”趕上藥品價格和其他費用的上漲。

“冠狀病毒大流行也給許多老年人帶來了沉重打擊。”菲斯塔說。“至少有16％在工作的老年人由於冠狀病毒大流行而失業，這意味著社會保障是他們收入的很大一部分。”

從更廣泛的角度來看，鑒於冠狀病毒大流行的經濟影響，人們對該項目的未來償付能力越來越關注。

約翰遜說，工資稅收的減少可能導緻該項目的資金減少，而該項目已經面臨償付能力問題。

“由於大量的人失去工作，並且一些企業完全倒閉，該項目的收入已經大大減少了。”約翰遜說。

除了這些擔憂之外，總統特朗普還實施了薪資稅延期，該延期從9月開始，一直持續到今年年底。他希望這些付款可以得到豁免，這需要得到國會的批準，可能會對信託基金造成進一步的損害。

年度受託人的報告此前估計社安金項目的儲備金到2035年將用盡時，並未將冠狀病毒的影響考慮在內。當時，征得的款項預計足以支付福利的79％。

賓頓沃頓預算模型的研究人員進行的一項分析表明，根據美國經濟複蘇的態勢，社會保障有可能比預計的時間提前四年耗盡資金。