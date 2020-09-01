示威衝突釀一死　州領導終採取行動 宣佈統一執法計劃應付暴力

（本報綜述）過百天的示威已令到波特蘭市成為全國甚至世界的焦點，加上剛過去的周六示威中更出現示威者被槍殺事件，特朗統總統與市長和州長隔空互相指摘不是，總統指市長無能，市長和州長指特朗普分化社區。布朗州長突然在周日晚宣佈一個統一執法計劃，這將是一個涉及市、縣、州和聯邦資源的總體規劃，目的是保護言論自由的同時也能遏制暴力。

布朗州長說：“我們所有人都必須團結在一起：民選官員、社區領袖、所有人，停止暴力循環。但這只是第一步。 真正的改變將來自實現種族正義的努力。而這始於我們所有人願意彼此聆聽並共同努力。”

州長指出，極右組織「愛國祈禱者」和一些自稱為民兵團的人士，在周六晚駕車到市中心找機會與人打鬥。州長強調每一名州民都有權自由發表意見而不必擔心致命的暴力。她說：「我不允許「愛國祈禱者」和有武裝的白人至上主義者在我們的街道上帶來更多的血流事件。」

有本地傳媒指州長一直對本市連續的示威愛理不理，有傳媒更揭發，早前州長就曾與市長爭論是否應派出國民警衛隊到波特蘭，最終州長只派了一小隊沒有武裝的警衛軍；後來再派出州警來代替聯邦執法者，但只有兩周時間，州警就離開了，對面對警力嚴重不足的波特蘭警隊幫不了甚麼忙。

到周日，波特蘭的示威出了事，成為了全國各家報紙的頭條，也佔了特朗普推特的大部分言論。媒體指，布朗終於前行一步，提出了一個州、地區和聯邦合作協助波特蘭警察的方案，避免出現更多的死亡事件。

州長的計劃更將兩名對示威反應截然不同的檢察官拉在一起，一是不願起訴示威者的新任麥縣檢察官邁克·施密特（Mike Schmidt）；一是要求採取更嚴厲行動的州檢察官比利·威廉姆斯（Billy Williams），希望二人能聯手打擊暴力。

布朗州長的計劃如下：

1. 麥魯瑪縣地方檢察官辦公室將負責起訴包括縱火和人身暴力在內的嚴重刑事罪行。

2.麥魯瑪縣警長辦公室將與其他部門合作，拘留犯有暴力的人，並確保監獄有足夠的空間來拘留此類罪犯。

3.俄勒岡州警察部將向波特蘭派遣人員和資源，使波特蘭警局不用花時間逮捕和起訴暴力罪犯。州警將繼續佩戴人體攝像機，以便記錄其活動。

4.州長要求卡加瑪士和華盛頓縣警長辦公室以及格利森市警察局提供支援，維持和平並保護言論自由。

5.州警已向波特蘭警察局提供了數十個身體攝像機和相關的證據管理，警察局將對其使用情況進行評估。波特蘭市同意向卡加瑪士和華盛頓縣以及格利森市的執法援助作出補償。

6..美國檢察官和聯邦調查局將投入更多調查犯罪活動的資源。

最後，州長說她會將惠勒市長和非裔示威者拉在一起，討論種族公平和波特蘭市警務改革等問題。

卡加瑪士警長辦公室在今天發聲明回應州長的計劃，Mendoza 警長說，州長從未跟他聯絡過，他感到非常驚訝，卡加瑪士竟然被點名。警長說：如州長先與他聯系，他會向州長說，要解決目前的問題是要改變政策而不是添加資源。

Mendoza 警長聲明如下：增加執法資源並不能解決每晚的暴力，甚至是謀殺。目前，要使波特蘭回復安全的唯一方法是要犯了罪的人對他所作的破壞和暴力負責。這就要檢察官起訴罪犯，不允准罪犯自行保釋，一定要有條件的保釋。這些罪犯每天晚上都被捕，只是不被檢察官起訴，和被法院釋放。到第二天晚上，他們又回來，再次危及整個社區和執法人員的性命。

總統特朗普多次在民主黨大會中提及波特蘭市周六晚的暴力死亡事件，周日他更揚言要再次派遣聯邦部隊回到波特蘭！