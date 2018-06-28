示威者無懼聯邦拘捕令　繼續佔據市中心ICE大樓

（本報綜述）全美多個城市包括波特蘭市的民眾上街抗議，要求特朗普政府終止「零容忍政策」。波特蘭市的示威人士早在本月16日開始，已在市中心美國移民和海關執法局（ICE）在所的聯邦政府大樓外露宿，進行「佔領」運動。雖然聯邦政府在周一已向示威者發出拘捕令，但示威人士所設的帳營愈來愈多，並誓言要等到政府解散ICE才會罷手。ICE辦公室亦因此已停止開放多天，有多名職員被關在內。

特朗普政府從5月開始正式對非法移民實施零容忍政策，上千名孩童被迫與父母分離，關在收容中心的大鐵籠裡，前往現場視察過的議員形容裡面環境就像地獄一樣，而網路上一段移民孩童哭喊找爸媽的錄音檔曝光後更引發美國各界的批評，觸發了許多民眾上街抗議。

在波特蘭市，由於ICE的辦公大樓內設有一個臨時地方，收留與非法進入美國的父母分開的兒童，示威者24小時佔領，更用塑膠帶將大樓的入口封起，不讓ICE的員工出入。ICE在周一向示威人士發出拘捕令，要求示威者離開這座聯邦政府的物業，否則要面臨拘捕。但組織示威的人士表示，他們沒有離開的打算。

有示威者表示，聯邦政府只能在聯邦物業上拘捕他們，他們可以繼續佔據馬路，政府不能阻止示威，他們說：聯邦政府人員就會知道這城市對這事的決心。

波特蘭市長都今次示威表示支持，他說示威是和平進行的。示威者連同支持他們的市民在周日更在市政大樓前舉行集會。

周三上午，示威者再到市政廳現身於當天早上的會議上，要求市議員們不與ICE合作，並將其趕出波特蘭。他們說：「因為波特蘭市是一個庇護城，所以市政府應採取行動，將其趕離。」

女市議員Eudaly 說：「本地的移民和難民社區一直與這部門抗爭，在目前的情況下，他們更顯得脆弱，並且不可能和不願意站出來與我們一起參與這個長期的公民抗民，所以我想感謝你為他們站出來。」

另一名女市議員Amanda Fritz直指ICE實在是愚蠢，這是不合情理和沒有同情心的，國會需要改變移民法，以便人們可以和家人在一起。

波特蘭市政府一再強調，不會與ICE合作將示威者趕離場，並會研究能否撤銷ICE在現時所在辦公大樓的許可證。

美國打擊非法移民的「零容忍」政策被指拆散家庭，惹來各方批評。美國總統特朗普為政策辯護，批評墨西哥沒有協助阻截非法難民，又指希望獲國會授權，合法以家庭為單位，拘押和遣返非法入境者。

美國上月宣布實施「零容忍」政策拘控非法移民，並按現時法規，在遣返前將兒童與他們父母分開關押，被指拆散家庭，引來國內外激烈反彈。

美國共和民主兩黨都有議員要求停止政策。當地民權領袖也到海關與邊境管理局示威，要求即時中止「零容忍」政策。聯合國兒童基金會也指情況令人憂慮，呼籲美方保護兒童權益。

總統特朗普，在經過許多公眾與輿論譴責後，終於在20日簽署行政命令，中止拆散非法移民家庭的父母與孩童。最新簽署的行政命令明確表示了，移民法對合法入境有明確規範，除非國會有其他行動，否則任何非法入境的外國人將被監禁或罰款，但同時，在合法與完整的資源下，美國政府將盡力維持被拘留家庭的完整。「這關係到讓家人團聚在一起，同時確保我們擁有一個強大的邊界」、「不喜歡看到家庭被拆散」，他說。

上周六，美國國土安全部表示，已有522無證兒童與父母團聚，並陸續會有更多的無證兒童送回父母身邊

特朗普繼續為其反對非法移民的強硬路線作出辨護，稱這些政策將令美國更強大。