示威者也推倒了“美國國父”雕像



（綜合報導）在近期的反種族抗議大潮中，眾多歷史人物的雕像遭到了不同程度的破壞。現在，終於輪到了美國國父之一、《美國獨立宣言》主要起草人、第三任總統托馬斯·傑斐遜的雕像。

在上周日的波特蘭示威中，部分反種族歧視示威者推倒了傑斐遜高中（Jefferson High School）的托馬斯·傑斐遜（Thomas Jefferson）雕像，其底座也被畫上塗鴉。

當晚7點15左右，反種族歧視組織將傑斐遜高中定為遊行的起點，一千多人從此處出發，前往臨近的阿爾伯特公園，抗議美國社會中的員警暴力和有色人種遭受的不平等待遇。

晚上10點左右，遊行趨於結束。部分抗議者返回傑斐遜高中後發現，學校的傑斐遜雕像已被人推倒。

活動的一名組織者看到這一幕，開始演講稱：“這裏有一段有趣的歷史……我們正在奪回這座城市，一次奪回一所學校，一次一座種族主義雕像。”

而在當天早些時候，雕像的底座就曾被人塗鴉，上面寫著“傑斐遜是奴隸主”，以及“喬治·弗洛伊德”的字樣。

托馬斯·傑斐遜出生於1743年，於1826年去世，他是美國第三任總統，同時也是《美國獨立宣言》主要起草人，及美國開國元勳中最具影響力的人之一。

在《獨立宣言》中，傑斐遜曾寫下“人皆生而平等”，他也曾公開譴責奴隸制，認為這一制度將“絕跡”，但在他的一生中，曾擁有超過600名奴隸，並且從強迫勞動中獲利。

在本次反種族歧視的抗議大潮中，歷史人物的雕像經常成為目標。在美國，邦聯人物的雕像成為了抗議者的“眼中釘”，哥倫布的雕像也未能“倖免於難”；在歐洲，奴隸販子乃至丘吉爾的雕像，都遭人破壞。