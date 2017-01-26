示威者不滿警察過份使用暴力對待　要求市長辭掉警長　否則封殺全市

（本報綜述）上周五在波特蘭市中心一場反特朗普的示威，由一場和平的示威，最後由警察使用催淚彈，閃光炮和胡椒噴霧等驅散了一班企圖走到市內的橋樑上的示威人士。發動示威的團體不滿警方使用暴力對待示威者，周一去信市長，要求將警長革職，否則將癱瘓波特蘭。

波特蘭警察局表示，他們當天所採取的行動是因為有示威人士向穿上武裝的防暴警員投擲石頭、水樽、火炬和不知名液體。

但有參加當天示威的示威者表示，是警員濫

用暴力和煽動暴力在先。他們指出當天，示威人士所到的地方，警方都用上閃光手榴彈，胡椒噴霧和橡膠子彈來對付他們。他們又指警員創造了一場沒有必要的對抗，而且很多人因此而受傷。

多個參與當天示威的團體，在周一聯合去信市長，要求新任市長將波特蘭警長Mike Marshman革職，他們更出言恐嚇，如市政府在周二晚仍未有採取任何行動，他們會在周三倒亂波特蘭，包括封鎖橋道，交通匯點，佔領市內各廣場等，並指出他們會一直行動，直至市政府承認責任。

市長曾在周五的示威後表示，當晚警察所採取的行動是合適的。警長Mike Marshman在周二下午表示，他認為當天警方的行動是適合當時情況的，他並沒有辭職的打算。

據報導，當日有超過4,000名市民參加示威，而這個示威是沒有在事前申請許可證的，示威開始時是和平進行的，直至有少數示威者向警員投擲物件，用自製的臨時盾牌挑戰警員們，不聽從警員的命令，衝出馬路。警長表示，當時警員只時用了最低的武力包括胡椒噴霧、橡膠子彈和催淚氣體等來恢復示威的秩序。

警長又指出他們會不斷審查行動的合宜性，並從中學習，但不合法的暴力的行為是不能接納的。他說：「我們只希望市民能自由地行使憲法的第一條權利，然後回家，警察的目的不是要拘捕任何人士。但當日示威者的行為對我來說並不是示威，而是犯罪的行為。身為警察，我們有責任要阻止這些行為。」

示威人士見市長未有採取行動，特別到周三的市議會中，阻止會議進行，市長著他們到市政大樓對面的Terry Schrunk 廣場，答應在議會結束後立即趕到與他們會面，並說如過他們不願離去，繼續阻礙會議進行，將下令拘捕他們。

然而，會議繼續進行，打擾聲仍然不絕。

議會結束後，市長到大樓外與示威者會面，示威者向市長表示不滿警察過份使用暴力對待示威者，市長向示威者表示，任何人對此不滿，都應該向市政府報告，讓政府進行調查，但示威者直指這做法是無效力的。

市長又勸喻示威者與市政府合作，要示威就申請准許證和避免阻塞巴士和輕鐵服務。人群中有人大聲說，申請准許證的費用就如勒索，市長表示，如示威者願意合作，他可以特別免除他們的申請費用。

周三下午有小組的示威人士在市中心多處地方出現，分別阻擋巴士和輕鐵前行，警察在三時半後出動，並拘補了14名示威者，並繼續應對不斷出現的小組示威人士。