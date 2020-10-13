示威暴力再升級：推翻銅像、企圖破壞歷史協會 總統再度開聲猛攻暴徒：現在就把這些畜牲關進監獄！

（本報綜述）過去的周六日，市中心的示威再趨暴力，周日的示威有人推倒兩座總統銅像、打破櫥窗玻璃、甚至企圖毀壞歷史協會。惠勒市長和市長侯選人伊安娜同時譴責示威中的暴力！特朗普在周一早上在推特發文叫波特蘭召來聯邦執法人員幫忙！

周日晚，有為數約300人的示威隊伍穿過市中心南部公園街區，他們推倒了林肯總統和羅斯福總統的銅像，還打破俄勒岡州歷史協會的窗戶，並向內投擲照明彈。有人從協會的博物官內拿走了一張富有歷史價值的紀念被子。這班暴亂份子更對附近的小商戶進行破壞，這包括一家餐館、珠寶店、咖啡店和一家銀行。根據波特蘭警察局長洛維爾，有人向Heroes American Cafe 咖啡店開槍。警方拘捕了三人，洛維爾局長表示，警方正在調查事件，不排除有更多人會被捕。

洛維爾局長說：“示威已有五個月的時間，暴力事件仍在發生。”他說：“我們必須團結起來，並謹記我們作為一個城市想要什麼以及我們願意容忍什麼。”“這些在深夜出現事件，聲稱是與種族正義有關。但事實是，他們涉及暴力和犯罪破壞。他們在傷害我們的社區。”

惠勒市長今早開新聞會譴責這些暴力罪行，他說：昨日一群人打著他們稱為「原住民的憤怒日」的旗號，而他們不是和平地進行教育，反思和慶祝美國原住民社區的成就，而是以此進行犯罪行為。市長繼續說：這種破壞行為是“猥褻的”，是“對這個社區價值觀的侮辱”。

市長侯選人伊安娜亦發聲明譴責暴徒的暴力和破壞行為，並指出公眾能接觸藝術是我們這個城市文化結構重要的一環。她著那些想要拆除銅像的人參與公眾程序，將投訴紀錄在案，她說：“我將敦促市議會迅速聆聽並採取行動”

總統特朗普也為這晚的暴亂連發多段推文猛攻示威者：現在就把這些畜牲關進監獄！激進左派只知道如何利用愚蠢的“領導”笨蛋。這就是拜登！

他又指責市政府：波特蘭這群極左的笨蛋，不想從聯邦提供的真正執法行動中獲得幫助。投票！

另一則說：聯邦調查局和執法部門別須集中精力對付Antifa 和極左份子，他們花了一整個夏天，試圖去燒毀全美被民主黨治理不善的城市！

有媒體問市長會否要求聯邦協助時，市長表示仍在與本地的聯邦執法部門聯絡中。