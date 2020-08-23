示威暴亂晝夜不停　左右兩派周六下午在波市中心決鬥　

今天下午，另類右翼「alt-right」及極左的反法西斯主義（Antifa)兩個極端組織在波特蘭市中心聚集，他們在Terri Schrunk Plaza 發生衝突，聯邦執法人員宣稱為非法聚集。聯邦人員要求集會人士離開，否則不排除會用武力或拘捕或進行人群管制。

右翼份子早已宣佈周六下午於市中心司法大樓外示威，吸引了經常與他們打對台的左翼組織到場。這司法大樓一直是左翼組織在連場示威中針對的襲擊目標。市議員哈迪斯蒂早在周五已獲悉這行動，並遣責右翼組織在波特蘭招攬成員。

根據警方的消息，這兩個極端組織連同持有不同政見的其他組織共數百人，於中午集合在市中心司法大樓的外，並開始用汽車阻塞Salmon 至Madison街的一段3街。雙方由幾場小衝突變成了暴力，示威者互相扔石頭雜物和煙火，並打鬥和噴胡椒噴霧。

波特蘭警察局透過推特提醒聚集人士要保持冷靜並要自我監察，也呼籲持不同政見的人士分別站在街道的兩旁來確保雙方的安全，要求雙方停止所有犯罪行為。

聯邦執法人員在2時45分宣佈這集會為非法聚會，警告示威者，如不結束示威活動，他們就會進行驅趕。暴力事件多次發生，包括有記者見到有一名右翼人士拿起槍指向人群，暴徒又破壞一輛經常停泊在示威附近的零食車。

有人質疑為何波特蘭警方不宣佈這為暴動，也不採取行動。警方表示指揮官員需評估現場情況，警察的行動會否令現場變得更安全。而在今次的示威中，現場有數百名示威者，及有很多武器，而警方人數極度有限，只有約30名警察可以執行人群管制行動。



警方表示，波特蘭警察在過去80多天的示威已疲於奔命，並且經常成為示威者的襲擊目標，這也是指揮官決定不參與的原因之一。但表示會密切監察示威的情況。在下午四時，有示威組織離去，重組後再回來。截稿前，示威仍未停。

波特蘭市中心已成為示威者樂此不疲的地方，對於這場示威，有民眾表示憤怒，他們呼籲市長要動手，還我們一個安寧和安全的波特蘭！