示威人士再次瘋狂　黑人社區齊遣責

（本報綜述）在波特蘭市的示威進行了已近一個月，由暴力轉趨和平。但昨晚，示威人士再次瘋狂，在俗稱「黑人區」的北區圍堵和放火燒警察局，破壞沿街的店鋪，最後警方要使用催淚氣體驅散示威人士。

根據警方的消息，示威者在周四傍晚聚集在北區的Fernhill Park 公園，然後前往位於東北Martin Luther King 大道和東北Emerson 街的北區警局。約晚上十時，警局外已聚集了數百人。示威者開始在警局和男孩女孩俱樂之間架起圍欄，示威群眾又向警員投擲玻璃瓶等雜物。

到晚上11時，有示威者將街上垃圾箱拉來堵塞警局的門口和周圍，有人甚至企圖用垃圾箱來撞開警局的車庫大閘，但不成功。到午夜12時，示威群眾中有人大叫：燒毀大樓！示威者隨即向警局投擲煙火。

到零晨1時，在警局外仍有數百名示威者，警察在這時宣布這為非法集會，並呼籲示威者立即離去否則會被拘捕。之後，示威者與警員發生衝突。警方表示，示威者向他們的面罩發射彩彈，使警員看不清楚。更有人向警局大樓的屋頂發射迫擊砲彈。

到零晨2時15分，示威者在警局的北面放火，為了保護警局內的人員和被拘留人士的安全，警方此時出動催淚氣體來驅趕人群。在驅散期間，示威者散到街上，有人沿途打破商舖櫥窗進行搶掠，又有人放火，多家店鋪被毀。到零晨3時半，大部分示威者已離去，有數名警察在執行職務時受了傷，一人傷勢較嚴重需送院治理。

警方共拘捕了4名示威者，他們將被控襲警罪。警方指這是過去幾星期以來最暴力的一次。

這暴亂事件震驚了黑人社區，週五下午，黑人社區組織召開了新聞會，譴責這些暴徒的行為，波特蘭市惠勒市長和新任警察局長洛威爾也有出席。

波特蘭警察局局長洛維爾說：“昨晚發生的這些行為不僅應受到譴責，而且是邪惡的。我們正在努力保護這些建築物內有人。它需要今天就停下來。”

市長在講話時表示，市民對警隊的改革的聲音，政府已聽到了，並已採取了實際的行動；並重申市政府是與尋求公義和為結束種族歧視而努力的人站在一起。市長表示，以下這番話是特別向白人說的：黑人社區團結一致尋求改革，但你們卻破壞整個運動的原來目的，你們昨晚的行為是不能接受也不能容忍的！

昨晚示威的一帶的大多數的商舖都是由黑人所擁有的。在昨晚的暴亂中，多家店鋪被毀，其中一名店主被邀講話時大喊：停止這些不負責任的行為！店主指出，在要求改革的同時，我們也需要保護我們的製度，在晚間出動作暴亂是懦夫所為，而放火是等於企圖謀殺。

來自北區警局的一名警官說：放火燒警察局並不能為黑人社區爭取些什麼。他說波特蘭的警隊是反對暴力的，也是真正深切關懷所有族裔市民的，在過去數星期內，警隊都感到非常無奈。他們最希望的是能和不同族裔的市民，肩並肩，手拉手的為本市未來而努力。

一名年輕的領袖表示昨晚他也在示威當中，他問那些示威者為何你要這樣暴力時，示威者回答：我們是為你們而做的！這名領袖又指出，示威者有超過90%都是白人，他非常感謝他們走出來發聲，但如果他們真正要幫黑人社區的話，最好帶著一顆有愛的心出來，而不是出來破壞他們的社區。



最後，一名廣為黑人社區熟悉的牧師領袖作結束時，大聲疾呼：將你們的膝蓋從我們的頸上拿開！牧師說：示威者的行為就等同將膝蓋壓在我們的頸上。他說知道示威者有95%都是白人，而他也留意到示威者噴在商店牆外的塗鴉，有寫上：你是否跟我？牧師說：不會！因為暴力不是解決問題的答案。