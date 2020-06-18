確診飆升中 麥魯瑪縣宣佈周五重開



（本報訊）麥魯瑪縣縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）在周三下午的新聞發佈會中宣佈麥魯瑪縣即大波特蘭地區將於今周五（19日）重開。這表示，縣內的餐館和酒吧可做堂食，個人服務行業可在預約下營業，健身室亦可開業，聚會人數不能多過25人。

同時縣長表示，州長同意從今起，麥魯瑪縣、華盛頓縣和卡加瑪士縣將看為一個區來處理，所以如要進入第二階段，必需三縣都能符合標準才可一起獲批。

州長同時亦向Marion、Polk、Lincoln和Hood River縣發出強制性戴口罩的命令，規定在室內公眾場所內，必須帶上口罩。而Marion 和Polk 縣亦會被視為一區，共同進退。

卡弗瑞縣長對州長的決定表示歡迎，她說，一向三縣的範圍被稱為大波特蘭地區，民眾在一個縣城居住又在隔鄰的縣城上班，但病毒是無分縣城的。縣長又強調，今次的重啟，所有事情均與前不一樣，我們重啟的步伐要慢，確保能阻止病毒傳播。

縣長又指出重啟後的現實是有更多人返回工作單位，受感染的人可能會增加，而且這些人也同是要面對種族歧視的人群，所以縣政府的重啟架構必需能優先照顧到黑人、原居民、其他有色人種、65歲以上人士、集體居住的群體和有慢性病患的人士。

由六月開始，縣政府在East County大樓設立病毒檢測試中心，一周兩次為有色人種，或是沒有保險人士，特別是曾參加示威的人士提供免費病毒檢測。

另外，爆發疫情的Union縣，經縣委員開會後決定自願返回重開第一階段期。最近幾天，本州的確診數字節節上升到周二的278宗，主要原因是來自Union縣的疫情爆發。該縣由周日的22宗確診暴升到周一的99宗，再到周二的119宗，周三已回落到兩宗，主要確診大增是來自該縣的一家教會有300人的聚會。