確診追蹤富挑戰　需要市民通力合作 全州確診人數已過35,000



（本報綜述）至目前為止，專家們認為，阻止病毒傳播最有效的方法仍然是追蹤確診人士的密切接觸者。

本州負責追蹤的工作人員，一路以來都非常努力的通知那些密切接觸者，告訴他們有可能已暴露於病毒中。但衛生局承認，很多時候追蹤接觸者的工作亦非常困難，因為民眾都不願告知工作人員他曾接觸過的人的資料，這包括姓名、地址和電話等。

衛生局強調，他們獲取的資料是全部保密的，也從來不會問社安卡號，移民狀況或是銀行帳戶資料等。當民眾有懷疑時，可直電縣政府衛生局來確認工作人員的要求或了解更多。

雖然有這樣的挑戰，麥魯瑪縣和華盛頓縣在追蹤方面的工作效率還算高。麥縣報告，他們可以追蹤到75%到80%的病源；而華縣則表示他們的工作人員嘗試在24小時內追蹤到99%的病例，但是平均有7.5%的病例是無法與接觸者聯系上的。衛生局官員呼籲民眾合作，在接到電話後能盡快回覆，這將加快追蹤的腳步，使有效地阻止病毒的傳播。

近一周來，本州的確診數字有回升，衛生官員稱這是勞工節後預期的情況，再加上學校開課，在尤金市的俄勒岡大學開學後，確診數字不斷在升。大學的警察部門已開始與尤金市警察局聯手合作「派對巡查」，藉此阻止學生們聚集一起開派對，這是大學每年開學的習慣。「派對巡查」的範圍包括校園宿舍和校外學生聚居的地區。

俄勒岡大學所在的萊恩縣衛生局亦在出現多宗學生確診後發出呼籲，希望學生停止所有大學派對，因為這些確診數字已表明舉行派對存在確診風險。

校方亦鼓勵學生舉報任何違規的學生，並且要求學生要戴口罩，保持距離和避免大型聚集，否則有機會被視為違返學校守則。

今天本州的新增確診有288人，0死亡；比周六的新增確診380人和8人死亡的紀錄稍作緩和，昨天的新增確診則有260人。截止今天，全州累計確診病例有35,049宗，共有572人死亡。

今天有最多確診病例的是：麥魯瑪縣61宗，馬里恩縣52宗，華盛頓縣35宗，萊恩縣33宗。