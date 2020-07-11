確診數字爆表式上升! 衛生局呼籲民眾要做足防疫功夫 不要參與超過10人的室內聚會!!

（本報綜述）俄勒岡州目前的新冠情況實令州政府和衛生人員感到極之擔憂，確診數字下不來，昨天更跳升到389宗，衛生官員紛紛要求民眾要做足防疫功夫，而州衛生局更呼籲民眾不要參與超過10人的室內聚會，官員強調，確診數字之所以升得那麼快，不是因為商戶的重開，而是因為親朋戚友的聚會。

在周五的新聞會中，州衛生官員提到確診病例激增的情況，並預計在未來這兩星期內，確診數字極有可能會增加三倍。而確診者更趨年輕化，20-29歲的人士確診率最高，有20.7%。

自重開後，本州的確診數字就一直向上走，不少民眾認為重開就等如回復正常，防疫意識大不如前，並繼續慶祝節日、生日、畢業、結婚等，這也解釋了為何確診者愈來愈年輕。

根據一份最新的預測模式，以目前的情況，到本月底，本州每天的新增確診數字可高達1,100至7,300宗。而預測還估計，目前只有14%的新增確診個案是經病毒檢測確定的。而更嚇人的是，該模式顯示如果病毒傳播率增加10%，需要入院治療的新增嚴重確診病例會從七月初的每天17宗，大幅上升到七月底的每天76宗。

目前本州醫院病床的情況仍可維持60天，但於確診大增的話，能維持的時間將縮短。

衛生局官員表示未有任何對策，目前只能繼續呼籲民眾，聚會人數不要超過10人，並最好找到一些能夠保護親人的慶祝方式，盡量不要面對面的慶祝。另外，保持距離，戴口罩，勤洗手，生病時留在家中等一樣都不能少。

流行病學專家艾倫在新聞會上表示，本州看到的新增個案，都是由零星的社區蔓延個案和大型集會引起的。他舉例，一隊Yamhill縣的足球隊到Douglas 縣比賽，結果就有20人確診。

衛生官員指出，有人認為衛生局將新冠疫情過於吹虛，而州長和和衛生局推出的防疫措施已將本州經濟破壞到不能接受的地步。他們有人認為死於流感的人比這新冠病更多，但官員表示新冠肺炎更嚴重，而流感是有疫苗的，但新冠沒有。

據州衛生局估計，目前本州約有52,400人已感染新冠病毒，而只有20%經檢測而確診。而數據亦顯示，州長的居家令，再加上一連串的衛生防疫措施，已成功減低了病毒的傳播率。但在5月15日重開之後，放寬了防疫措施，確診率已上升了25%。

今天確診數字回落至275宗，2人死亡。最多確診數字的縣城：Umatilla縣51宗，華盛頓縣44宗，麥魯瑪縣37宗，Marion 縣28宗。全州累計確診有11,454宗，總死亡人數有232人。