確診數字　州長喊停所有重啟申請 麥縣未能如期重啟　確診中證實有5人是示威人士



（本報訊）在周四（11日），州衛生局公佈的確診數字是本州有新冠疫情以來出現單日最多新增確診數字178宗。這也是麥縣的波特蘭商企們正在切切期待著州長宣佈可在周五重啟之際，到晚上傳來令人失望的消息，州長宣佈凍結所有重啟的申請一星期，這包括麥縣的申請。

布朗州長稱要馬上凍結所有重開的申請，主要原因是確診數字暴增。周四錄得的確診數字有178宗，比周二錄得的146還要多。自5月15日批出重啟後的三星期後，這包括了國殤日的長假期，和卡加瑪士縣和華盛頓縣的重開，確診和住院數字都不斷有增加。州衛生管員表示，重開後確診數字增是預期之內的，但必需要得到控制。

縣長指出，提交申請時政府沒想到情況會這樣，他明白縣民的困難，但這正好提醒民眾新冠病毒仍然在我們的周圍。

看到不斷在飆升的數字和示威群眾的數目，的確令人擔心。

州長指出麥縣目前的情況實不符合首階段重開的要求，因為在市內和郊區都出現太多的新增確診病例，而且需入院的確診者人數亦有增加。州衛生局一直強調追蹤病源工作的重要性，而州長指麥魯瑪縣在過去一星期，有超過40%的確診個案都不能在第一時間就能追蹤到。

州長指出全州確診案例不斷在增令到她決定要凍結所有重啟（包括第二階段）申請七天。在這七天內，衛生專家將會評估病毒傳播的情況，如有需要將調整重開的要求。州長說，她會繼續與衛生專家合作來決定申請是否可解凍或延長凍結。

麥縣衛生官員表示，負責追蹤病源的工作人員仍在與數日前確診的人士查探，但指出，在縣內並沒有任何大型爆發，昨天麥縣的確診數字為43宗，縣衛生人員指，這多是幾個的朋友或家庭成員一起旅遊或住在一起的，也有零星的小型工作場所員工。

在今天早上的記者會中媒體對是否有示威者確診都特別關注，衛生局人員在多方追問下才報出確診者中有5名曾參加過波特蘭的示威活動。衛生官員呼籲曾參加過示威而出現疑似症狀的民眾，最好快進行病毒檢測。

麥縣衛生局局長Rachael Banks說，對很多人來說，未能在今天重啟的確是令人失望，但我們要明白，病毒的傳播能力非常高，在沒有疫苗也沒有醫治的方法時，州政府都只能加倍小心行事。

Banks局長呼籲民眾繼續限制與外人接觸：

－在公眾地方與人保持六呎社交距離；

－在外要帶上口罩；

－減少不必要的旅遊；

－經常洗手，多用酒精洗手液，不要觸踫碰面部和生病就要留在家中。

未批重開的消息令到唯一未開的麥魯瑪縣商戶特感失望。據了解，不少商戶，特別是餐館業，更花了整個星期做好消毒衛生的工作，工人也準備上班，就只欠州長一句OK。現只能期望一星期後，麥縣能如期重啟。

有在麥縣的商舖店主表示，多等一星期，就有更多的商戶捱不下去，顧客都去了隔鄰的縣城，這樣下去麥縣的商戶將受到進一步的打擊。

今天（12日）的新增確診數字仍然高企142宗，死亡則有2 宗。其中麥魯瑪縣的新增確診數字仍是眾縣城之首，有36宗；第二是Marion 縣（西林區）的29宗，第三是華盛頓縣的21宗。