硬幣短缺　本地銀行協會鼓勵民眾存入銀行

（本報綜述）俄勒岡銀行協會鼓勵民眾，將家中的零錢儲蓄箱內的硬幣存到銀行，幫助目前市面上硬幣短缺的問題。

因為新冠肺炎疫情下實施的封鎖措施，令到整個美國的經濟活動廣泛停滯、人們多在網上購物和使用信用卡這非接觸式支付方式，大大減少使用實體貨幣支付。另外，地方政府強行關閉各行業營運，也使硬幣流通的途徑被破壞，在經濟體系中，主要採取硬幣交易的企業，例如自助洗衣店、自動販賣機等，由於人們外出活動減少，使營運停滯，卡死硬幣流通無法回歸銀行及未能重流市面上。原來硬幣在市場上循環再用的情況佔市場供應量的80%，其餘20%則是新鑄做的硬幣。

俄勒岡銀行協會主席Navarro 表示，當商店重開後，對零錢的需求增大，但由於居家令，民眾不出來消費，大部份的零錢就留在消費者的手上。正常來說，每月在市場上有超過40億的硬幣存到銀行或再回流到市場上；但由今年的4月開始，回流到市場上的硬幣不到20億。

Navarro 指出，在整個經濟體系中，硬幣的數量是絕對足夠的，但因為流通的速度過慢，這就是說在需要時，流通的硬幣未能應付實制所需的。

因此俄勒岡銀行協會發此呼籲，希望民眾能將家中的硬幣，一是存到銀行，一是到擺放在超市內硬幣換現金的兌換機，換取現金，協助零售商家們解決目前的硬幣短缺情況。