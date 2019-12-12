砵崙龍岡親義公所慶祝聖誕 並與文教中心主任陳敏永道別

（本報訊）砵崙龍岡親義公所一眾成員在周二晚舉行了聖誕慶祝會，邀請到駐西雅圖文教中心的主任陳敏永夫婦出席，龍岡的會員們亦藉此機會歡送即將榮調離任的陳主席。

周二晚多名砵崙龍岡親義公所驅車到趙錫業元老位於Longview 市的金宮酒家舉行聖誕慶祝會，一眾會員為了慶祝會和歡送陳主席，特別安排有各式各樣食物，並由會中的煮食高手們親自下廚，泡製了一頓極之豐富的晚餐。

會中會員們和新朋友聯誼交流，閒話家常，非常融洽。會中亦播放了今年九月在加拿大多侖多舉行的美洲龍岡懇親會的片段，讓會員們感受到砵崙龍岡親義公所獲得下一屆美洲龍岡懇親會的主辦權的喜樂。

砵崙龍岡親義公所還準備了一個寫上「民愛政勤」的表揚狀送給陳敏永和一份聖誕禮物給陳夫人，由元老趙錫業、主席張淑儀及副主席劉景芬代表送上。特別表揚陳主任的親民和勤政的態度，深得各僑胞的擁戴。

陳敏永被邀講話時表示，他曾到過不少地方任職，今次在美國三年時間內，他親身感受到每位鄉親的可愛和熱盛。他非常歡迎龍岡的會友組團到台灣觀光，看看台灣的發展，他也期待世界龍岡在台灣舉行懇親的一天能與大家再相聚。陳主任提到大家的心就像龍岡劉關張趙四姓所講的義氣和公義，他希望宗親們能憑著這宗旨，在波特蘭繼續將這精神承傳，將會務發展。

砵崙龍岡親義公所近年績極發展會務，每年的活動參加的會員和朋友都非常踴躍。今年的九月在張淑儀主席和劉景芬副主席的率領下，一行五人到加拿大多侖多出今屆的美洲龍岡懇親會，並成功取得下屆懇親會的主辦權，對此會員們都感到非常興奮，並表示會努力合作，將懇親會辦得有聲有色。同時亦呼籲本地劉、關、張、趙四姓的人士加入龍岡，同倡會務，服務鄉親，服務社區。

砵崙龍岡親義公所即將舉行改選，同時明年的春宴已定於2月29日舉行，歡迎各界人士參加。

左起：主席張淑儀、陳敏永伉儷、趙錫業元老、劉景芬副主席