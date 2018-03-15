砵崙遡源堂舉辦春節聯歡宴會 各界嘉賓彙聚 場面溫馨喜慶

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙遡源堂春節聯歡宴會，於3月11日晚在紅茶館酒家熱烈舉行。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長姚金祥、文教中心主任陳敏永，舊金山溯源總堂顧問雷權達、主席方錫光，西雅圖遡源堂顧問雷光運、方偉俠、雷光逸，副主席鄺建成、雷權壯等多位外埠遡源堂首領、代表，以及砵崙中華會館、秉公保良堂、合勝堂、至孝篤親公所、龍岡公所、同源會、黃氏公所、海晏公所、粵聲社等本埠多間僑團元老、代表二百餘人歡聚一堂慶祝新春佳節，場面氣氛溫馨喜慶。

晚七時許，主持人中文書記雷活旋宣佈2018慶新春聯歡宴會正式開始。在傳統的鳴放爆竹以及粵聲音樂社演奏家們吉慶樂曲《大開門》之後，砵崙秉公堂醒獅團瑞獅在喜慶的鑼鼓聲中起舞助慶，向各界來賓拜年。

砵崙遡源堂主席鄺秉麟首先致歡迎詞，他衷心感謝各位外埠貴賓，以及本地各界嘉賓朋友的光臨。多謝大家抽出時間來參加砵崙遡源堂一年一度的春宴聯歡宴會，感謝各兄弟僑團多年以來對遡源堂各項工作的大力支持，並代表遡源堂恭祝各位來賓身體健康家庭幸福，狗年旺運萬事如意。

舊金山遡源堂總堂主席方錫光、顧問雷權達，台北駐西雅圖辦事處處長姚金祥、主任陳敏永，主席中華會館主席黃裔明等多位嘉賓先後致詞，向各界來賓致以節日的祝福。

舊金山遡源堂總堂主席方錫光在致賀詞時，盛讚砵崙遡源堂為積極開展本地會務工作所做出的貢獻。指出，砵崙遡源堂歷史悠久、人才濟濟。他希望新的一年繼續與本地各僑團、各界僑胞一道齊心協力，為僑社的安定與繁榮做出努力。

台北經濟文化辦事處處長姚金祥、主任陳敏永在致賀詞時表示，非常高興看到遡源堂總堂與各支堂，以及本埠各界僑胞歡聚一堂共慶新春佳節。砵崙遡源堂具有悠久的歷史及光榮的傳統，長期以來一直大力支持駐西雅圖台北經濟文化辦事處的各項工作，並與本地各僑團一道同心攜手促進僑社繁榮，為華裔社區的發展做出了積極貢獻。

隨後，書記雷活旋、顧問雷啟濃向大家介紹到場的各位僑領，副主席方守榮致答謝詞。

鄺秉麟主席代表砵崙遡源堂，分別向中華學校、華人服務中心，以及砵崙粵聲社捐贈了善款。

席間，西雅圖辦事處處長姚金祥、主任陳敏永，總堂主席方錫光、顧問雷權達，砵崙遡源堂主席鄺秉麟、副主席，顧問雷啟濃等首領們逐席敬酒，向各界來賓致以節日的祝賀，聯歡宴會洋溢著溫馨與喜慶的氣氛。