砵崙遡源堂春節聯歡晚宴　場面熱鬧

（本報訊））砵崙遡源堂於上周日（2月24日）晚，假座黃上皇酒樓舉行了金豬年的春宴。晚會中來自本地及外埠的嘉賓歡聚，場面熱鬧，鄉情洋溢。遡源堂是由雷、方、鄺三姓宗親組成的堂所，今年出席春宴晚會的嘉賓，除了本地各僑團首領外，更有來自三藩市總堂、羅省和西雅圖的宗親遠道而來一起慶賀新的一年。晚會一開始，率先由粵聲音樂社的樂師們奏樂，接著有國際醒獅團的瑞獅賀歲，由主席雷兆祥及全美遡源堂顧問雷權達一起只持採青儀式；並在響亮的鞭炮聲中，晚會司儀鄺秉麟副主席宣佈晚會正式開始。雷兆祥主席首先歡迎各界，他感謝社會賢達抽空到來，使晚會生色不少，也衷心感謝各界多年來對遡源堂的支持。雷主席更首次用廣東話祝賀賓客們身體健康，新年快樂！接著中華會館主席李汝堯致詞，他感謝遡源堂一直以來都支持中華會館，並合作將文化和傳統承傳給下一代。來自三藩市的全美遡源堂資深顧問雷權達、羅省遡源堂主席雷植灼及西雅圖遡源堂主席鄺健成等分別致詞，祝賀砵崙遡源堂業務昌隆，子孫昌盛。歡慶期間也不忘行善，雷兆祥主席代表砵崙遡源堂，分別向中華學校、華人服務中心，以及砵崙粵聲社捐贈了善款。最後由第一副主席方守榮致答謝詞，多謝各界抽空參加。席間，嘉賓在雷兆祥主席的帶領下逐席敬酒，向各界來賓致以節日的祝賀，聯歡宴會洋溢著溫馨與喜慶的氣氛。