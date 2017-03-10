砵崙遡源堂新春聯歡會　賓客滿堂同聚鄉情

（本報訊）砵崙遡源堂於周一6日晚在紅茶館舉行了2017年的春節聯歡晚會。晚會中嘉賓歡聚，洋溢著濃濃的鄉情。

遡源堂是由雷、方、鄺三姓宗親組成的堂所，今年春宴晚會，除了本地各僑團首領外，更有來自三藩市的宗親遠道而來一起慶賀春節。

晚會開始之先，有醒獅賀歲，率先為晚會帶來熱鬧的氣氛，遡源堂主席方守榮主持了採青儀式。

方守榮主席首先歡迎各界，他感謝社會賢達抽空到來，使晚會生色不少，也衷心感謝各界多年來對遡源堂的支持。

三藩市遡源堂總堂副主席方錫光在應邀致詞時表示，砵崙遡源堂主席方守榮是一位退休中學學校，對管理非常在經驗，加上雷活旋和雷國松兩位有管理會務豐富經驗的副主席，就成了砵崙遡源堂一個鐵三角，定能將砵崙的會務愈辦愈好，團結原屬一脈的遡源三姓宗親。

三藩市遡源堂總堂顧問雷權達帶來總堂對砵崙遡源堂的祝賀。

西雅圖僑教中心主任陳敏永在致詞時用廣東話向大家問好。他說這兩星期，頻頻穿梭西雅圖和波特蘭兩地的僑團春宴中，就像天天也在過新年，並祝賀各界新年快樂！

中華會館主席黃裔明致詞時代表中華會館歡迎各位賓客，他感謝砵崙遡源堂的支持，令他當上主席一職，他承諾與本地些團合作謀求公平，平等權利，確保本地華人受到公平的對待。

歡樂不忘行善，主席方守榮代表遡源堂分別向砵崙中華學校、華人服務中心以及粵聲社捐贈了善款。

席間，總堂顧問、主席以及外埠及本埠遡源堂首領逐席敬酒。各界嘉賓頻頻舉杯共慶新春佳節，整場晚會氣氛熱烈。