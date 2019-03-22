砵崙萃勝工商會舉辦慶新春聯歡晚會

（本報記者俄廣才攝影報導）3月17日晚，砵崙萃勝工商支會2019慶新春聯歡晚會在紅茶館酒家隆重舉行。

中國駐舊金山總領館副總領事鄒永紅、領事陳迪，美洲萃勝工商總會副總理朱樹榮、元老方錦平、鐘紹元、梁永昌、李仕聰等外埠嘉賓，以及本埠多家僑團元老、顧問、主席、代表，各界嘉賓三百六十餘人歡聚一堂慶祝新春佳節，場面熱烈。

聯歡晚會在中美兩國國歌聲中拉開序幕。在傳統的鳴炮與砵崙粵聲社吉慶樂曲《大開門》之後，李氏青年龍獅團進行了精彩的舞獅表演，副總領事鄒永紅為醒獅採青。

會長靖東升，總會副總理朱樹榮，副總領事鄒永紅等先後致辭，元老溫紹儉向各界來賓介紹與會嘉賓，副會長余建華致答謝詞。

靖東升會長在致歡迎詞時，代表砵崙萃勝工商支會熱烈歡迎鄒永紅副總領事等總領館官員、總堂首領、外埠及本埠各界嘉賓與朋友們的光臨。靖會長表示，在新的一年裡將重點發展培養年青一代。他希望僑界朋友們在新的一年裡繼續團結合作、攜手共進，為僑社謀福祉，同時預祝中美兩國世代友好，兩岸早日和平統一。

總會副總理朱樹榮在致賀辭時，對砵崙萃勝工商支會給予了高度評價。他表示，砵崙萃勝工商會歷史悠久而又充滿朝氣，在歷屆元老及會長的共同努力之下，昆仲團結一致、會務不斷發展，為當地僑社的和諧與繁榮做出了不懈地努力。他表示在這象征著團圓、團結、興旺和希望的傳統節日裡，相信2019將會成為更加光輝燦爛的一年。

鄒永紅副總領事在致賀詞時代表舊金山總領館總領事王東華向波特蘭僑胞拜年。她高度讚賞砵崙萃勝工商支會長期以來大力支持總領館工作，並與當地僑界的團結合作，為推動中美友好關係的發展、為促進祖國統一大業做出的積極貢獻。

鄒永紅表示，砵崙萃勝工商支會是波特蘭僑社重要的一員，堅持一個中國的原則，積極支持和促進中國的和平統一，為發展中美友好關係做了許多有益的工作。她期望砵崙萃勝工商會繼續與本地各僑團一道，進一步發揚愛國愛鄉的優良傳統，為促進祖籍國的建設與發展、為促進中美兩國友好關係的持續深入發展而繼續努力。

聯歡晚會上，總會副總理朱樹榮，砵崙支會元老曹國財、會長靖東升、副主席余建華等，向優秀學生Selina Li、李燕妃、李念華頒發了由美洲萃勝工商總會設立的獎學金。

砵崙萃勝工商支會也向三位獲得總會嘉獎的優秀學生頒發了同等數目的獎學金，還分別向砵崙中華學校、粵聲音樂社捐贈了善款。並向砵崙萃勝工商支會書畫社指導教師晏部梁先生、高爾夫球隊教練楊雲鶴頒發了感謝狀及獎金。

晏部梁先生將學生們裝裱的書法作品分別贈送給總領館、美洲萃勝工商總會以及砵崙萃勝工商會。

席間，鄒永紅副總領事，總會副總理朱樹榮，總會及各支會元老、會長等嘉賓一同登台向各界來賓敬酒，祝祖國國運昌隆、早日實現和平統一。

晚會上，元老溫紹儉、曹國財與砵崙粵劇文化藝術中心以及砵崙粵聲社藝術家演唱了多首傳統曲目，贏得了與會嘉賓的陣陣掌聲，現場氣氛溫馨而熱烈。

聯歡晚會由靖奇崢主持。

