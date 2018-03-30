砵崙萃勝工商會舉辦慶新春聯歡晚會 查立友副總領事及各埠嘉賓蒞臨祝賀

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砵崙萃勝工商會

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙萃勝工商支會2018慶新春聯歡晚會，於3月25日晚在紅茶館酒家隆重舉行。

中國駐舊金山總領館副總領事查立友、領事陳迪，美洲萃勝工商總會元老團主席池洪湖、元老方錦平、李仕聰、總理溫容鏡、副總理鮑志榮，俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進，波特蘭市長代表、政府關係部主任Elizabeth，波特蘭蘇州姊妹協會主席Bob Fraser，加拿大溫哥華萃勝工商會會長莊永編，市作頓萃勝工商會元老劉昌，沙加緬度萃勝工商會會長鄺錫潮、趙國柱，西雅圖萃勝工商會元老李啓安、會長鄺昌發，屋崙萃勝工商會元老林龍安、黃杏貞、會長關莉梨等外埠及本埠多家僑團元老、顧問等，各界嘉賓近三百人歡聚一堂慶祝新春佳節，場面熱烈。

在中美兩國國歌聲中，查立友副總領事，元老團主席池洪湖、總理溫容鏡，砵崙萃勝工商會元老曹國財，以及會長朱介眉，元老溫紹廉、譚鴻安，副主席靖東升分別升起了中美兩國國旗。

在砵崙粵聲社傳統的奏樂與鳴炮之後，李氏青年龍獅團進行了精彩的舞獅表演，副總領事查立友為醒獅採青。

會長朱介眉，總會總理溫容鏡，副總領事查立友，市長代表Elizabeth Edwards等先後致辭，副會長靖東升致答謝詞。

朱介眉會長在致歡迎詞時，代表砵崙萃勝工商會熱烈歡迎查立友副總領事等總領館官員，總堂首領、外埠及本埠各界嘉賓與朋友們的光臨。朱會長恭祝僑界朋友們在新的一年裏團結合作、攜手共進，為僑社謀福祉，同時預祝中美兩國國運繁榮昌盛。

總會總理溫容鏡在致賀辭時，對砵崙萃勝工商支會給予了高度評價。他表示，砵崙萃勝工商會歷史悠久而又充滿朝氣，在歷屆元老及主席的共同努力之下，昆仲團結一致、會務不斷發展，為當地僑社的和諧與繁榮做出了不懈地努力。

查立友副總領事在致賀詞時代表舊金山總領館羅林泉大使向波特蘭僑胞拜年。他高度讚賞萃勝工商會長期以來大力支持總領館工作，並與當地僑界的團結合作，為推動中美友好關係的發展、為促進祖國統一大業做出的積極貢獻。

查立友表示，期望萃勝工商會繼續與本地各僑團一道，進一步發揚愛國愛鄉的優良傳統，為促進祖籍國的建設與發展；為促進中美兩國友好關係的持續深入發展而繼續奮鬥。

聯歡晚會上，元老團主席池洪湖、總理溫容鏡，向優秀學生李俊龍頒發了美洲萃勝工商總會設立的獎學金。

砵崙萃勝工商會元老溫紹儉，分別向砵崙中華學校、粵聲音樂社捐贈了善款。

查立友副總領事，元老團主席池洪湖、總理溫容鏡，總會及各支會元老、會長等嘉賓一同登台向各界來賓敬酒，祝祖國國運昌隆、早日實現和平統一。

晚會上，砵崙粵聲社藝術家演唱了多首傳統曲目，元老溫紹儉、會長朱介眉以及多位外埠來賓演唱了愛國歌曲，贏得了與會嘉賓的陣陣掌聲，現場氣氛溫馨而熱烈。

聯歡晚會由溫紹儉元老與靖奇崢共同主持。