砵崙華埠歷史基金會俄勒岡歷史協會 聯合舉辦歡慶新春龍獅狂舞大巡遊

（本報記者俄廣才攝影報導）由砵崙華埠歷史基金會、俄勒岡歷史協會聯合舉辦的慶新春舞龍舞獅大巡遊，於1月29日上午在唐人街拉開序幕。

十一時許，李氏青年龍師隊、秉公堂舞獅團等數十名隊員組成的龍獅隊，於鳴放鞭炮儀式之後從中華會館門前廣場出發，一路舞動百尺金龍以及多隻瑞獅，首先繞行唐人街，然後經三街到市中心的Jefferson 街，最後抵達位於Park 大街的俄勒岡歷史博物館。

鏗鏘的鑼鼓聲中，群獅簇擁著金色祥龍沿街狂舞助慶，引得千余名民眾駐足觀賞，許多熱心觀眾跟隨龍獅巡遊隊一直步行到歷史博物館。

波特蘭歷史博物館舉行了隆重的歡迎儀式，波特蘭歷史博物館館長Kerry Tymchuk等嘉賓向金龍與瑞獅派發了賀歲紅包，數百名民眾觀看了龍師團隊的精彩表演。

下午一時，醒獅隊還在俄勒岡歷史博物館大廳舉行了舞獅表演，高難的單獅凳上功夫以及默契地群獅配合，每逢精彩之處觀眾們均報以熱烈的掌聲。

砵崙華埠歷史基金會位於唐人街三街，該基金會曾於2016年2月至6月在波特蘭歷史博物館《穿越牌樓：波特蘭市唐人街的歷史故事》展。

據砵崙華埠歷史基金會成員李汝楫先生和劉漢梅女士介紹，基金會於去年舉辦的《跨越大門：砵崙歷史性華埠的故事》展覽，曾吸引了很多的新一代移民和當地人前來參觀，他們很想了解中國移民、中國文化是怎樣起源於俄勒岡州的。

目前，越來越多的當地人逐漸參與中國社區包括慶新年等各種活動，他們學習中文，但他們並不了解這些文化習俗的淵源。舉辦龍獅巡遊慶新年活動，就是宣揚中國的傳統文化。

李汝楫和劉漢梅表示，創建砵崙華埠歷史基金會，保留這段歷史，是我們老一輩盡量做到我們所能夠做到的。希望不僅是我們老一輩華人華僑，不僅是在麥魯瑪縣，新一代移民也能夠積極參與，從人力、物力等方方面面給砵崙華埠歷史基金會以更多的支持。