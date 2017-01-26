砵崙華埠歷史博物館基金會慶雞年　29日舉行「新春舞龍巡遊」

（本報訊）砵崙華埠歷史博物館基金會慶祝雞年到臨，在1月29日上午11時至下午5時舉行「新春舞龍巡遊」活動，歡迎市民出席。

節目由當天早上午11時在唐人街4街夾Davis 前德隆的大樓前，金龍將舉行開步禮，這條金龍全長100呎，由本地的國際舞獅團和李氏龍獅對隊的成員合作舞動，同時有祥獅伴隨，首先環繞唐人街一周，向區內商戶拜年，之後會在蘭蘇園內舉行一場表演，接著將穿過牌樓，經三街到市中心的Jefferson 街，再以位於Park Avenue 的俄勒岡歷史協會作為終點。屆時在俄勒岡歷史協會前，向觀眾派發紅包。

由中午12時半至5時，俄勒岡歷史協會將設有茶點和表演招待觀眾。

這項活動是由砵崙華埠歷史博物館基金會與俄勒岡歷史協會合作舉辦。

砵崙華埠歷史博物館基金會由一班本地的美籍華人長者所創立，其宗旨在保存波特蘭華埠的豐富的文化和歷史。基金會的總部位於唐人街三街和Davis 街的交界處，去年該會就成功主辦了《跨越大門：砵崙歷史性華埠的故事》一個講述波特蘭唐人街歷史的展覽。

砵崙華埠歷史博物館基金會在未來計劃舉辦不同的活動，包括行賞團及展覽，並會將《跨越大門：砵崙歷史性華埠的故事》永久安放在唐人街的總部內。