砵崙華埠大年初一熱鬧歡慶中國年 蘭蘇園　金龍巡遊　鑼鼓喧天　　

（本報訊）今年的砵崙華埠，可以說是從未如此熱鬧的過新年。在上周六（25日）大年初一日，天公造美下，把原來預測下雨的天氣變成陽光普照，讓歷史博物館基金會的龍瑞獅大巡遊、蘭蘇園的節目加上俄勒岡華人聯盟的大鼓隊等節目，吸引遊人駐足觀看。響徹雲霄的炮竹聲，舞龍舞獅、鑼鼓喧天，非常有過年氣氛。

每年蘭蘇園都會在園內舉行整天的慶祝活動，約十時半，來自俄勒岡華人聯盟大鼓隊率先在街上敲起大鼓，鼓聲響徹華埠，為大年初一日加添了熱鬧的喜慶。

接著有由歷史博物館基金會主辦的新春祥龍瑞獅大巡遊，先在中華會館門前廣場鳴放鞭炮，十多位義工一路舞動百尺祥龍以及多隻瑞獅，在鏗鏘的鑼鼓聲中，群獅簇擁著紅色祥龍沿街狂舞助慶，龍獅隊伍繞行唐人街後經三街至市中心Jefferson 街，最後抵達位於Park 大街的俄勒岡歷史博物館。

本埠著名的男扮女裝的藝人Darcelle，亦盛裝出現與祥獅合照，Darcelle自1967年就在華埠的三街經營的夜店，他是本市的一個傳奇人物，亦是在西岸這類藝人中最年長的一位。今年剛好是他的90歲大壽，他的好友們特別向市政府申請在華埠的街牌上放上慶祝這位傳奇人物的裝飾，在當日遊行時，由瑞獅為他揭開這份驚喜的禮物。

當日下午，俄勒岡歷史博物館大廳還安排有文藝節目的演出，數百民眾參加了當天的活動