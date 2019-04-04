砵崙華埠博物館內舉辦歷史講座

俄勒岡州的地獄峽谷華工大屠殺事件

（本報訊）周日下午，砵崙華埠博物館舉辦了一個有關發生在1887年的華工大屠殺歷史講座，邀請到前美聯社和俄勒岡人記者諾克斯（Gregory Nokes）親臨主持，為出席的人士講述這宗被掩蓋有100多年的美國華工血淚史。

事件追溯到1887年，在本州的地獄谷，有34名華工慘遭毒手。曾經陪同雷根總統訪華的記者諾克斯表示：我生長於俄勒岡，怎麼從來沒聽說過這本州歷史上最大的殺人案呢？於是他辭去記者職位，全力以赴地花了14年時間調查事件的真相。他立志為34名華工申冤，將罪行曝光於世，將這樁慘案銘刻於美國歷史。在他努力下，2012年，美國地名委員會正式批准在這個北美最深的大峽谷出現一個地名：華人浴血灘（Chinese Massacre Cove）。

這事發生在俄勒岡州和愛達荷州之間的斯內克河（Snake River）的附近山谷，是鮮為人知的早期淘金華人礦工遭屠殺的事件。

1887年5月，34名華工在山谷裏勞動時，被7名白人搶劫並擊斃，並且將頭顱胳膊拋進河裏，受害者的殘肢漂到下游65哩外的愛達荷州劉易斯頓市（Lewiston）。據報導說，他們是為了搶奪華工開採的黃金。

這7名兇手中，有6名是盜馬賊，其餘一名沃恩在當地出身顯赫，叔父是當時的法官。經過安排，沃恩就成了兇殺案的「唯一證人」。諷刺的是主犯，在兇殺案的第五天被捕卻是因以前的一次偷盜。此次兇殺案揭發後，他和2名兇手越獄了，當地政府在主犯逃亡的時候，還出錢僱人幫他打理家業。

沃恩指正6個都是兇手，但在3人逃跑了以後，沃恩只指正這逃跑3人是兇手。地方法院宣判3人無罪釋放。在逃的3人犯有殺人罪，但地方法院卻沒有再通緝，從此他們消失了，只有1名逃犯後來因偷竊坐了十年牢，出獄後他用搶來的金子開了一個鐵鋪安度晚年。仿佛從來沒有「地獄谷」事件的發生。結果是在當地政府包庇下無一人入罪，並且掩蓋罪行100多年。

直到1995年，一位新上任文員整理資料時，在縣政府辦公室地下室廢棄的柜子里發現了一些重要的文件，這是記載了34名中國人被殺的原始檔案。諾克斯（Gregory Nokes）偶然看到這則新聞就認定此事有人故意隱瞞包庇，於是辭去記者職位全力以赴調查。他一開始調查卻遭到了當地人的冷淡和阻撓：「雖然人們有權知道這場屠殺，但是我們要忘記過去，向前看。華工要開採走所有的金子，當然先驅們不喜歡他們。」而負責編寫該鎮歷史當地的歷史學家，他們將這段歷史刻意隱藏和歪曲。經過十多年查閱各種資料，走訪當地人，這個正義的記者才把這場屠殺慘案血淋淋的真相揭露。

他在2009年出版了《奪金害命》(Massacred for Gold)，將這事件詳細的公諸於世。對於屠殺事件一直被刻意遺忘逾一世紀，諾克斯在書中寫道：“首先，社區有意願保護殺人嫌犯家屬的聲譽；第二，極少人關注華人被殺；而隨著時間推移，我也發現有人想保護這個縣的名聲，以及不想仍在這裏生活的殺人嫌犯後代難堪。”

諾克斯痛恨種族主義分子對少數族裔的暴行，他發誓要把此事件永遠銘刻進美國歷史，警示世人。於是在他的帶領下，在2005年通過美國政府機構把這個地點正式命名為“華工浴血灘”（ Chinese Massacre Cove），並多方集資製作了紀念碑，在2012年，一塊紀念碑被豎立起來，當年一班來自西雅圖、加州及本州的華人代表（應書琪先生夫人），長途跋涉的到達現場，並在紀念碑前放置祭品，使用三種不同的語言，包括中文、英文及所屬印第安部族的語言，一起悼念死者。

從2008年開始，俄勒岡的Lewiston鎮的Lewis-Clark State College州立大學每年都舉辦‘華工紀念日’活動（Chinese Remembering），讓公眾瞭解這美國歷史上對華工犯下的最大屠殺案。參加該活動的人來自美國各地。除了講座，還乘船70英里親臨150年前華工遇難現場祭拜。

現時在該鎮法院的西北角有個拱形的榮譽紀念牆，上面刻上該地的先驅拓荒者名字，這事件的主犯名字就在上面，兇手的父親，隱瞞此案的當地歷史學家的父親等人。兇手和屠殺有關人的父親竟然成了偉大先驅拓荒者，成了當地英雄！

砵崙華埠博物館位於唐人街三街，開放時間：周四至周日，中午12時至下午午5時，入場費：成人每位8元，長者每位6元，學生每位5元，12歲及以下兒童免費入場。年前在歷史協會展出的砵崙唐人街歷史展覽，現已成為砵崙華埠博物館的駐場展覽，要認識更多有關本地華人歷史的人士，不應錯過這展覽。

有關博物館的活動，可查閱網址：www.portlandchinatownmuseum.org。