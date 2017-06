砵崙華人宣道會暑期聖經學校開始招生:今年主題是Maker Fun Factory 創造歡樂工坊 Created by God; Built for a Purpose,由6月26日至6月30日,每日由上午9時至下午2時,在砵崙華人宣道會內舉行,費用全期40元附送T-shirt。內容有故事、歌唱、勞作、活動等。名額有限,報名從速。報名可電:503-775-2854或電郵至 *protected email* 。砵崙華人宣道會地址:7435 SE Foster Road, Portland 。

