砵崙至孝篤親公所宗親朋友云集 熱鬧慶祝己亥豬年

（本報訊）砵崙至孝篤親公所、歷山寄盧、婦女部聯合春宴慶會於二月十八日在黃上皇酒家盛大舉行。大會由財政及婦女部顧問國樑夫人擔任司儀，是晚嘉賓滿堂，如美州總公所元老陳國樑、陳求昌、美西副總理陳頌文、舍路至孝篤親公所主席陳煒翹、副主席陳卓權、萃勝工商會、合勝總支堂、秉公保良堂、協勝公會、海晏同鄉會、溯源堂、龍岡親義公所、黃氏宗親會、李氏公所等等代表。數百來賓歡聚，慶賀豬年新春。

晚會由鳴炮儀式開始，接著由主席陳孟明的帶領下與數位嘉賓一起高歌一曲滿載節日氣氛的『年年歡樂』，正式為砵崙至孝篤親公所的春宴揭開序幕。

砵崙至孝篤親公所主席陳孟明致辭，多謝大家的光臨，祝賀各人新春快樂，感謝各僑團、政高各界對至孝篤親公所的慷慨贊助及支持，特別是陳國樑元老伉儷不求回報，不遣餘力的付出。寄望將來公所各員可更齊心協力，團結一致。

美西副總理陳頌文在應邀講話時表示，非常高興看到大家能歡聚一堂，一同慶賀新春，並謂至孝篤親公所已成立百多年，一直發揚至孝精神，公所人材濟濟，一直致力推動團結社區，為僑眾謀福利，實貢獻良多。

當晚亦向宗親子弟頒發獎學金，今年由陳錫澤顧問的孫女陳美莉以滿分成績奪得，由於美莉身在大學忙於學業未能出席，由爺爺陳錫澤代領。陳錫澤顧問表示他們家族數代也沒人入讀大學，十分高興孫女學業有成還得到獎學金，實老懷安慰，並鼓勵年青一代努力讀書。

砵崙至孝篤親公所的舞蹈組特別為來賓們表演了數隻極富新春氣息的舞蹈；鄉親陳賢武亦為賓客們演奏二胡音樂。

席間穿插有由陳國樑夫人及主席陳孟明夫人主持的幸運抽獎，有賓客的卡拉OK獻唱，其中溫紹儉先生唱出的『打雀英雄』更博得了賓客們雷動的掌聲。

晚會在熱烈喜慶的歡樂氣氛下完滿結束。司儀國樑夫人多謝大家來臨並祝大家新年快樂，萬事如意。