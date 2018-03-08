砵崙秉公堂舉行慶新春聯歡晚會 泰德惠勒市長應邀出席並致賀辭

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙秉公保良堂2018慶新春聯歡晚會，於3月5日晚在紅茶館酒家熱烈舉行。

波特蘭市長泰德 惠勒，俄勒岡州前參議員葉梅，台北駐西雅圖經濟文化辦事處主任陳敏永，美洲秉公堂總堂總理楊子超、副總理劉華楷，台北駐西雅圖經濟文化辦事處主任陳敏永等應邀出席。美洲秉公堂總堂、二埠秉公堂、屋崙秉公堂、舍路秉公堂等外埠秉公堂元老、主席、代表，以及砵崙中華會館、砵崙合勝堂、協勝堂、至孝篤親公所、海晏公所、龍崗親義公所、李氏公所、遡源堂、黃氏公所、波特蘭新聞、香港會、粵聲社、俄勒岡華人聯盟、台灣鄉友會等本埠多家僑團首領，各界嘉賓近三百餘人歡聚一堂，隆重慶祝 2018狗年新春佳節。

俄勒岡州長凱特 布朗為晚會發來賀信。

在傳統的鳴炮以及粵聲社迎春曲《大開門》之後，秉公堂醒獅團瑞獅隨著鏗鏘鼓樂聲在喜慶的氣氛中起舞助慶，向各界來賓恭賀佳節。

隨後，砵崙秉公保良堂主席余仕維先生致歡迎詞，他感謝波特蘭市長、前州議員、總堂總理、各位僑領及各界嘉賓的光臨，使聯歡晚會的氣氛格外熱烈。余仕維表示，新的一年裏，秉公堂將繼續與波特蘭僑界和睦相處、精誠團結，積極參與社區建設，增強僑社的影響力以造福僑胞。

余仕維主席宣讀了州長凱特 布朗的賀信。凱特州長表示，多年以來砵崙秉公堂注重團結僑社，熱心參與公共事務，傳承並豐富了社區的多元化文化，對社區的和諧發展做出了積極的貢獻。

美洲秉公堂總堂總理楊子超、波特蘭市長泰德 惠勒、前州參議員葉梅、西雅圖文教中心主任陳敏永、中華會館主席黃裔明等多位嘉賓先後致賀詞，向各界來賓致以節日的祝福。

美洲秉公堂總堂總理楊子超先生在致辭時，盛讚砵崙秉公保良堂與各僑團、各界僑胞一道齊心協力，為積極開展本地僑務事業所做出的貢獻。指出，砵崙秉公堂歷史悠久、人才輩出。他希望在元老與主席的領導下繼續與各僑團攜手並進，創造更多的機會，為僑社的安定與繁榮共同努力，讓社區更加團結、和諧、發展、進步。

砵崙秉公堂代表陳笑芳女士為大家介紹與會嘉賓，副主席許邦盛致答謝詞。余仕維主席代表秉公保良堂分別向中華學校、粵聲音樂社捐贈了善款。

慶新春聯歡晚會上進行了幸運抽獎活動，秉公堂昆仲還在晚會上表演了歌曲演唱等文藝節目。

砵崙秉公堂慶新春聯歡會由中文書記李煥民先生主持。