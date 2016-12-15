砵崙秉公堂舉行年度職員交接典禮 新任主席余仕維副主席李汝堯接掌帥印

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙秉公保良堂一年一度的職員選舉於日前圓滿結束，余仕維先生榮任秉公堂2017年度主席，李汝堯先生榮任副主席。

12月11日（上周日）中午，秉公堂舉行了2017年度新一屆職員交接儀式暨就職典禮。

在傳統的奉神儀式及鳴炮之後，中文書記李煥民先生帶領全體職員宣讀就職誓詞，表示：『格遵五祖遺訓，大公無私，效忠國族，親愛精誠，盡義同群。對內團結互助，以發展工商，對外講信修睦，以維護權益』。

隨後，元老雷培新先生代表理事會，將秉公保良堂大印授予主席余仕維先生。

元老雷培新先生在講話時表示，余仕維與李汝堯兩位主席都具有豐富的工作經驗與熱情。希望在他們在新的一年裡，對內精誠團結，積極組辦各類活動，對外和睦相處，為僑胞謀福祉。雷培新表示，相信在兩位新的領導人的帶領下，本堂明年的堂務會更加發揚光大。

余仕維主席在隨後的就職講話中說，「感謝元老、理事會成員及各位昆仲選擇我，感謝你們對我的信任，給我一個為大家服務的機會。」

余仕維主席表示，將與各位一起積極發展堂務，同時加強與本地主流社會的交流，提高華人華僑的社會地位，為僑胞謀福祉。在未來的一年裡努力將砵崙秉公堂推向一個更高的層面。

就職宣誓儀式結束後，元老雷培新，新任主席余仕維、副主席李汝堯及理事會成員等一起合影留念。

12月11日晚，余仕維、李汝堯兩位新任正、副主席在黃上皇海鮮酒家設晚宴款待秉公堂昆仲，答謝各位對秉公堂堂務的熱情支持以及對他們的信任，百餘名昆仲及家屬應邀出席，氣氛熱烈溫馨。

秉公堂2017年度新任職員名單為，元老：雷培新、李雲開；顧問：陳天民、李仲良、胡景權；主席：余仕維，副主席：李汝堯；中文書記：李煥民，西文書記：李兆敏、蔡本初；代表：陳志文、陳笑芳；財政：黃振洪、許邦盛；幹事：周世昌；庶務：陳耀華，陳啟光；稽核：馬宇良；評議長：翁篤鏈；樓業主任：梁炳全；公昌主任：方伯堯。