砵崙秉公堂熱烈舉行慶新春聯歡晚會

（本報記者俄廣才報導）砵崙秉公保良堂2017慶新春聯歡晚會，於2月21日在海城海鮮酒家熱烈舉行。

美洲秉公堂總堂總理楊子超；台北駐西雅圖經濟文化辦事處主任陳敏永；美洲秉公堂總堂、屋崙秉公堂、舍路秉公堂、市作頓秉公堂等外埠秉公堂元老、主席、代表，以及砵崙中華會館、砵崙合勝堂、萃勝工商會、協勝堂、至孝篤親公所、海晏公所、龍崗親義公所、李氏公所、溯源堂、香港會、粵聲社等本埠多家僑團首領，及各界嘉賓近三百餘人歡聚一堂，隆重慶祝 2017 雞年新春佳節。

砵崙秉公堂慶新春聯歡會由中文書記李煥民先生主持。

在傳統的鳴炮以及粵聲社迎春曲《大開門》之後，國際醒獅團的瑞獅隨著鏗鏘鼓樂聲在喜慶的氣氛中起舞助慶，向各界來賓恭賀佳節。

隨後，砵崙秉公保良堂主席余仕維先生致歡迎詞，他感謝總堂總理、各位僑領及各界嘉賓的光臨，使聯歡晚會的氣氛格外熱烈。余仕維表示，新的一年裏，秉公堂將繼續與波特蘭僑界和睦相處、精誠團結，積極參與社區建設，增強僑社的影響力以造福僑胞。

美洲秉公堂總堂總理楊子超、駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永、中華會館主席黃裔明等多位嘉賓先後致詞，向各界來賓致以節日的祝福。

美洲秉公堂總堂總理楊子超先生在致辭時，盛讚砵崙秉公保良堂與各僑團、各界僑胞一道齊心協力，為積極開展本地僑務事業所做出的貢獻。指出，砵崙秉公堂歷史悠久、人才輩出，在元老與主席的領導下，各行各業人才輩出。他希望砵崙秉公堂繼續與各僑團攜手並進，創造更多的機會，為僑社的安定與繁榮共同努力，讓社區更加團結、和諧、發展、進步。

砵崙秉公堂代表陳笑芳女士為大家介紹與會嘉賓，副主席李汝堯先生致答謝詞。

余仕維主席代表秉公保良堂分別向中華學校、粵聲音樂社捐贈了善款。

慶新春聯歡晚會上，秉公堂昆仲以及外埠嘉賓等進行了精彩的文藝節目表演。

本月18日至20日，砵崙秉公堂六十餘位昆仲在元老雷培新的率領下，前往西雅圖參加了舍路秉公堂舉行的一系列迎新春聯歡活動，受到了熱情合影。

這是歷年以來，砵崙秉公堂出席兄弟支堂慶新春活動人數最多的一次。