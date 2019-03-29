砵崙秉公堂春宴晚會熱鬧舉行　節目精彩觀眾讚賞

（本報記者彭振生攝影報導）三月二十五日為砵崙秉公堂舉行春宴的日子，當日中午，砵崙秉公堂要員聯同外埠秉公要員齊聚於堂所，進行祭祖儀式。

出席祭祖儀式的人士包括駐西雅圖經濟文化處文教中心主任陳敏永先生、本堂元老雷培新伉儷、主席周世昌伉儷、美州秉公總堂副總理鄧灼照、總幹事林佩珍、各秉公職、要員與數十位會員來賓。

儀式開始，先進行酬神拜祭，元老、正副主席等各人就位上香、獻金豬、奉酒等拜祭程序。禮成後，各堂所職員單位按先後秩序拍照留念。

是晚六時，於黃上皇酒家進行春節聯歡晚宴。司儀由王斌先生，陳素雲女士擔任。粵聲音樂社為晚會伴奏，一曲“大開門”作序曲，隨箸爆竹鳴放，由蔡本初醒獅團的舞獅及進行傳統採青後，晚會正式開始。

砵崙秉公堂主席周世昌致歡迎詞，表示多謝各界泣臨之餘，也祝各位新年快樂，新春大吉。接著，由美州總堂總理余武良、駐西雅圖經濟文化處文教文教中心主任陳敏永、秉公堂副主席許邦盛先後致詞，祝賀大家豬年好運之餘，也特別鳴謝雷培新元老為本堂的出心出力，望大家團結一致，為僑社謀福祉，令秉公堂來年更上一層樓。另外，還提及於五月份將有一“華工建鐵路150週年”活動，望各位踴躍參與。

周世昌主席代表秉公堂送出捐款予粵聲音樂社，由社長李國傑先生代表接受。

隨後，秉公堂八位女士為大家獻唱“年年歡樂”，“祝福您”兩首滿節日氣氛賀年曲。整晚高潮環節，由美國武術中心(US Wushu Center)的數位小武術家為大家演出了少林拳、雙鞭、通臂拳、九節鞭、峨眉刺、醉拳、雙刀及對打等精彩武術表演，令人嘆為觀止。接著由中國聯誼會健身舞蹈團5位身穿傳統旗袍的女士為大家演出一“夢裡水鄉”的優美音樂時裝秀。

前主席李仲良先生，年介77歲，也為大家演出一套空手道，實在老而彌堅。

隨後，甄會韶先生獻唱及帶領各堂囗兄弟，主席、元老合唱一句“友誼之歌”，“中華民國”，貫徹秉公堂上下一心，團結友愛精神。

另外萃勝溫紹健，還有秉堂數要員也為大家獻上中西歌曲，實令大會生色不少，晚會到此完亦滿結束。