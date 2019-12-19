砵崙秉公堂新年度職員就職 周世昌連任主席　余仕維上任副主席

（本報記者彭振生攝影報導）砵崙秉公堂一年一度的職員選舉於日前圓滿結束，周世昌先生連任2020年正主席，余仕維則上任副主席。

12月15日正午十二時，眾會員齊集在中國城的秉公堂堂所內，舉行2020年度新一屆職員的交接儀式暨就職典禮。

儀式開始，一眾先進行酬神敬拜，上香、奉酒、奉寶後嗚炮。接著，全體職要員宣誓就職詞及宣讀會章。元老雷培新授印予連任主席周世昌及新上任幹事陳素雲等。

雷培新元老致詞表示，今年很高興看到周世昌主席連任及經驗豐富的余仕維任副主席，希望本堂各員和和氣氣，團結一致，合力發揚秉公保良堂。並提到來年是本堂第三十屆懇親大會，將會在三藩市以遊船河方式進行，請各會員及早報名。

周世昌主席致詞，多謝大家支持他連任主席，他更有信心明年有余仕維副主席及各理事協助下，秉公會務可更上一層樓，並強調秉公是團結的，不是個人的。最後新任幹事陳素雲也致詞向各位致謝一番，禮成後開始午餐，餐後會進行常務會議。

是晚，周世昌主席假座紅茶館設宴，筵開十席，答謝各昆仲和朋友們對他的支持。

砵崙秉公堂2020年度新任職員名單：

元老：雷培新

顧問：陳天民、李仲良、胡景權

正主席：周世昌

副主席：余仕維

中文書記：李煥民

西文書記：余穎強、蔡本初

代表：馬宇良、黃振洪

財政：方伯堯、梁炳全

庶務：陳耀華

幹事：陳素雲

稽核：陳松波

公昌主任：蔡冰娜

評議長：雷光培

樓業主任：駱英育

樓業發展委員會主席：余仕維