砵崙李氏公所新春聯歡晚宴滿堂歡興

（本報訊）砵崙百年宗親僑社李氏公所上周六假座海城海鮮酒樓舉行了新春聯歡晚宴。砵崙的李氏宗親、遠道而來的眾多全美李氏公所宗長們，與本地僑社及各界友好二百人歡聚一堂。

西雅圖文教中心主任陳敏永、全美李氏敦親總公所、波士頓李氏公所宗親、三藩市李氏公所宗親、羅省李氏公所宗親，連同本埠僑界代表與及砵崙的李氏宗親們，聚首一堂，歡慶新春，現場氣氛熱鬧溫馨。

晚會在傳統的鳴炮和歡鬧喜慶的舞獅節目中拉開帷幕，砵崙李氏公所醒獅團四隻彩獅，舞動全場，給晚會嘉賓們加添了不少熱鬧的氣氛。

砵崙李氏公所主席李汝堯首先致歡迎辭，他感謝宗親們的厚愛，表示一定不負眾望，努力推進族務，為社區發展做出貢獻。李主席今年再一次分別以英文、廣東話及普通話歡迎各界，博得了嘉賓們的喝彩。

全美李氏敦親美東總長李本安在致詞時表示，喜見年輕的醒獅隊精彩的演，他說這班年輕人為李氏帶來了青年活力，令公所生氣勃勃，亦開心見到春宴晚會高朋滿座，因為這就顯示了僑社間的和諧。

全美李氏敦親美西總長李秀湛藉致詞時間恭祝各界新春快樂，家庭幸福。

全美李氏總公所元老李衛新在講話時指出，李氏是我們的文化和根，百多年前祖父輩遠涉重洋來美國，為的是下一代能有更好的未來，作為子孫的我們，應該回餽社區，他又鼓勵年輕一輩多參與，讓傳統文化得以延續。

三藩市總公所主席李顯煇表示能參與砵崙李氏公所新春聯歡晚宴感到榮幸，看見大家聚首一堂，積極參與李氏會務，對社區作出貢獻。

台北駐西雅圖經濟文化辦事處主任陳敏永在應邀致詞時說，他看到砵崙李氏公所的宗親們熱鬧溫馨的場面，令他感到好幸福，他代表僑務委員長向各界恭賀新春愉快！

中華會館主席黃裔明則代表中華會館多謝各李氏公所宗長們到來波特蘭市，亦感謝砵崙李氏長期對他的支持，讓他能繼續為本地華人爭取華人的福利和權利。

在砵崙李氏龍獅團教練的Terry Lee 的帶領下，一眾團員唱出一首『男兒當自強』，再加上砵崙李氏公所的婦女們亦向嘉賓獻唱多首賀年歌曲，為晚宴帶來喜慶的色彩。

李汝堯主席最後代表公所向本埠三間慈善僑團捐贈，包括有華人服務中心；中華學校，由廖懷澤校董代表接受；及粵聲社，由社長李國傑代表接受。

大會又提供豐富的獎品抽獎，晚會在皆大歡喜的氣氛下結束。