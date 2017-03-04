砵崙合勝總支堂舉行春節聯歡慶會 僑界領袖齊聚同慶

(本報訊)砵崙合勝總支堂於本月27日(週一)晚間在黃上皇海鮮酒樓舉行過2017年的春節聯歡慶會，美洲合勝堂有來自三藩市、羅省、西雅圖等地的合勝堂總理、主席、元老及代表前來慶祝本地春宴活動；本地社團僑領也受邀參加，中華會館、秉公保良堂、協勝、萃勝工商會、至孝篤親公所、海宴公所、龍岡公所及黃氏公所等等本地僑團皆派代表蒞臨，隆重慶祝一年一度春節聯歡活動，當晚有近300人出席當天晚宴，場內冠蓋雲集，僑領們互道新年恭喜好不熱鬧。

春宴在粵聲音樂社演奏熱鬧的「大開門」中開場，鑼鼓喧騰間中華會館醒獅團的瑞獅為嘉賓帶來歡騰喜氣，砵崙合勝總支堂主席羅麗嫦在致詞時歡迎所有來賓出席晚宴，又非常榮幸邀請到本地諸多社團代表與嘉賓蒞臨，為該堂一年一度的春宴增添無限光彩，她也將竭盡所能，為社團及整個華人社區貢獻一己之力，期待華人社區更加團結，也期待貴賓共同歡慶新年。

砵崙合勝堂主席羅麗嫦、西雅圖文教中心主任陳敏永、美洲合勝堂總堂副總理劉梓揚、美洲合勝元老團代表黃惠喜元老及中華會館主席黃裔明都分別致詞，祝福嘉賓家庭美滿、步步高升，新春快樂！

黃惠喜元老特別在致詞中提到目前波特蘭市華埠的境況，他呼籲大家，在最困難的時後，團結和諧才能安定穩定僑社，他又感謝各僑社間的合作，在本地為爭取華人福利而努力。

中文書記廖懷澤負責介紹當晚的嘉賓，席間由主席羅麗嫦的帶領下，合勝總支堂的人員聯同西雅圖僑教中心主任陳敏永一同向賓客們祝酒。晚會主持人是麥美然女士。

娛樂不忘行善，砵崙合勝總支堂副主席鄭婉婷代表向中華學校、華人服務中心和粵聲音樂社捐款。

當晚的娛慶節目有羅鳳嬌的兩名侄孫表演武術，並有粵聲音樂社演唱經典粵曲。