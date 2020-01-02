砵崙合勝堂2020職員交接儀式 廖懷澤侯婷婷任新年度正副主席

（本報記者彭振生攝影報導）12月29日下午三時正，砵崙合勝堂於唐人街合勝總堂舉行2020年度新任職員交接儀式。大會邀得台北經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永臨別秋波，在離任前專程前來祝賀并主持交接儀式，合勝上下無不勝喜。

儀式先由上任主席羅麗嫦、雷啟濃元老、新任正副主席廖懷澤及侯婷婷與各成員酬神求安，接著陳敏永主任主持轉接儀式，將合勝堂大印授予新任正副主席，各人宣讀誓詞。

隨後，陳主任代表僑務委員會向卸任主席羅麗嫦頒發感謝狀，感謝她在任時熱心僑社公益致力服務同僑；也分別向新任主席廖懷澤、新任副主席侯婷婷頒發祝賀狀。

就職宣誓儀式結束後，文教中心主任陳敏永、元老雷啟濃、卸任主席羅麗嫦、新任正副主席廖懷澤、侯婷婷與各理事會事會成員一起合影留念。

及後進行就任會議，新任主席廖懷澤發言，多謝各位支持，也感謝上屆主席羅麗嫦為該會所作出的努力並希望各位來年鼎力支持該會的活動。同時有關合勝堂物業的處理，謂已成功租出堂所物業以使合勝堂經濟更加穩定，會員人數愈來愈多等等等。

新任副主席侯婷婷亦非常感激各位會員在過去兩年內給她的支持和鼓勵，希望大家會員同心協力，發展堂務，將合勝做得更好。

雷啟濃元老在總結近年來合勝堂的發展情況時表示，感謝各位理事會成員以及昆仲們的支持，使本堂務得以不斷發展。相信在廖懷澤、侯婷妤兩位新任正副主席的帶領下，合勝堂各成員會更團結，群策群力，使合勝得到更大的成就。

砵崙合勝堂2020年新任職員名單：

元老：雷啟濃、趙錫業、雷華鉅；

主席：廖懷澤

副主席：侯婷婷

合勝顧問：梅一兆、廖懷澤、羅麗嫦、林國楨、鄭婉萍

中文書記： 雷活旋；

西文書記：鄺秉麟；

代表：李月聘、黎淑冰

財政：甄文玉

宣傳：李玉慈、雷新有

核數：廖艷玲、趙婉娜

庶務：梁木華

勝強顧問：曾祖貽、梅一兆、李錦翹、王就立、陳文信

勝強正主任：陳家平；

勝強正副主任：陳文信

出席中華代表：甄文玉

勝強財政：雷兆祥