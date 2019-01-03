砵崙合勝堂舉行職員交接儀式 羅麗嫦林國貞任新年度正副主席

（本報記者彭振生報導）12月28日中午，砵崙合勝堂舉行2019年度新任職員交接儀式。台北經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永專程前來祝賀，并主持交接儀式。

儀式先由上任主席廖懷澤先生、雷啟濃元老、新任正副主席與各要員酬神求安，接著陳敏永主任將合勝堂大印授予新任主席羅麗嫦女士，主持眾要員宣讀誓詞，並贈予由中華民國僑務委員會所贈出的感謝狀。

就職宣誓儀式結束後，文教中心主任陳敏永、元老雷啟濃、卸任主席廖懷澤、新任正副主席羅麗嫦、林國貞等理事會事會成員一起合影留念。

於就任會議上，廖懷澤感謝各元老及會員在他當主席時給予他鼎力的支持，並使他獲益良多。 新任主席羅麗嫦感謝廖懷澤先生為合勝堂所做出的努力，使得合勝堂得以順利承接發展下去，並希望在前任各主席所取得的成績的基礎上，將未來一年的會務開展得更好，同時能順利處理合勝堂物業，覓得更合適的堂所 以使合勝堂經濟更加穩定，會員人數愈來愈多，並做到全體會員同心協力，發展堂務。

繼任副主席林國貞亦說出相關表示，非常感激各位會員在過去兩年內給她的支持和鼓勵，來年務必揭盡所能，望合勝堂走得更好更遠。雷啟濃元老在總結近年來合勝堂的發展情況時表示，感謝各位理事會成員以及昆仲們的支持，使本堂務得以不斷發展。相信在羅麗嫦、林國貞兩位新任正副主席的帶領下，合勝堂能夠取得更多、更大的成就。

砵崙合勝堂2019年新任職員名單：

元老：雷啟濃、趙錫業、雷華鉅；

主席：羅麗嫦；

副主席：林國貞；

合勝顧問：梅一兆、廖懷澤、鄭婉萍

中文書記： 廖懷澤；

西文書記：鄺秉麟；

勝強顧問：曾祖貽、梅一兆、李錦翹、王就立、陳文信

勝強正主任：陳家平；

勝強正副主任：梁超。