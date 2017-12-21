砵崙合勝堂舉行職員交接儀式 廖懷澤林國貞任新年度正副主席

（本報記者俄廣才報導）砵崙合勝堂2018年度新任職員交接儀式，於12月18日晚舉行。

台北經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永專程前來祝賀，主持交接儀式，並將合勝堂大印授予新一任主席廖懷澤先生。

陳敏永主任在致賀詞時表示，砵崙合勝堂具有悠久的歷史及光榮的傳統，長期以來大力支持駐西雅圖台北經濟文化辦事處的各項工作，並與本地各僑團一道同心攜手促進僑社繁榮，為華裔社區的發展做出了貢獻。

雷啟濃元老在總結近年來合勝堂的發展情況時表示，感謝各位理事會成員以及昆仲們的支持，使本堂活動不斷增加，堂務得以不斷發展。相信在廖懷澤、林國貞兩位新任正副主席的帶領下，合勝堂能夠取得更多、更大的成就。

本年度主席羅麗嫦表示，非常感激各位會員在過去兩年內給她的支持和鼓勵。

新任主席廖懷澤在講話時，感謝羅麗嫦主席在過去兩年為合勝堂堂務的發展所做出的努力，使得堂內經濟逐漸好轉，堂務工作蒸蒸日上，羅主席對合勝堂的貢獻功不可沒。

廖懷澤表示，希望在前任主席所取得的成績的基礎上，將未來一年的會務開展得更好，以使合勝堂經濟更加穩定，增進凝聚力、發展更多會員。他希望全體會員同心協力，共策共謀，推動合勝堂堂務的持續發展。

就職宣誓儀式結束後，文教中心主任陳敏永、元老雷啟濃、趙錫業、雷華鉅，新任正副主席廖懷澤、林國貞等理事會事會成員一起合影留念。

砵崙合勝堂2018年新任職員名單。元老：雷啟濃、趙錫業、雷華鉅；議長：羅麗嫦、鄭婉萍；主席：廖懷澤，副主席：林國貞；合勝顧問：蔡培煜、黃裔明；議長：林國貞；顧問：蔡培煜、黃裔明；中文書記：雷活旋；西文書記：甄文玉；代表：鄺秉麟、李月娉；財政：黃裔明；宣傳：李玉慈、雷新有；核數：雷兆祥、司徒翠玉；庶務：雷活旋；勝強正副主任：陳文信、王就立；出席中華代表：雷兆祥；勝強財政：雷永聰；益強財政：侯婷婷。以及評議員、名譽評議員、益強樓業董事等多名。（圖片由砵崙合勝堂提供）