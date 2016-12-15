砵崙合勝堂舉行年度職員交接儀式

（本報記者俄廣才攝影報導）12月11日晚，砵崙合勝堂舉行了2017年度新任職員交接儀式，元老雷啟濃，雷華鉅將合勝堂大印授予新一任主席羅麗嫦女士。

雷啟濃元老在總結近年來合勝堂的發展情況時表示，感謝各位理事會成員以及昆仲們的支持，使本堂活動不斷增加，堂務得以不斷發展。相信在新任主席羅麗嫦帶領下，合勝堂能夠取得更多、更大的成就。

新任主席羅麗嫦表示，感謝元老、理事會成員及各位昆仲的信任與支持。她將不負眾望，與理事會及昆仲精誠團結，積極組辦各類活動，為僑胞謀福祉，努力將明年的堂務發揚光大。

就職宣誓儀式結束後，元老雷啟濃、趙錫業、雷華鉅，新任主席羅麗嫦等理事會事會成員等一起合影留念。

砵崙合勝堂2017年新任職員名單為，元老：雷啟濃、趙錫業、雷華鉅；主席：羅麗嫦，副主席：鄭婉萍；合勝顧問：蔡培煜、黃裔明；議長：林國貞；中文書記：廖懷澤；西文書記：林國貞；代表：鄺秉麟、趙婉娜；財政：黃裔明；宣傳：李玉慈、雷新有；核數：李月娉，司徒翠玉；庶務：陳文信；勝張顧問：曾祖貽、梅一兆、李錦翹、王就立、陳文信。勝強主任：陳家平、副主任：梁超；勝強財政：雷永聰。益強財政：侯婷婷；益強樓業董事：雷啟濃、趙錫業、雷華鉅、黃裔明、雷兆祥、蔡培煜、陳家平、梅一兆、廖懷澤、羅麗嫦、鄭婉萍；中華會館代表：陳文信。