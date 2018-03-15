砵崙合勝堂暨勝強別墅 熱烈舉辦新春聯歡宴會

合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂 合勝堂

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙合勝堂暨勝強別墅2018狗年慶新春聯歡宴會，於3月12日晚在紅茶館酒家熱烈舉行。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長姚金祥、文教中心主任陳敏永，大埠總堂總理黃炳衡、副總理梁國傑、元老黃惠喜，西雅圖合勝堂、鳳凰城合勝堂首領、嘉賓，以及本埠多家僑團首領、代表近三百人出席了此次聯歡盛會。

晚七時許，司儀麥美然宣佈2018春宴聯歡盛會正式開始。在傳統的鳴放爆竹以及粵聲音樂社演奏家們歡慶樂曲《大開門》之後，白蓮醒獅團瑞獅在喜慶的鑼鼓聲中起舞助慶，向各界來賓拜年。

砵崙合勝堂主席廖懷澤首先致歡迎詞，感謝遠道而來的總堂元老、副總理，兄弟支堂元老、主席等外埠嘉賓，以及本地各僑團首領及各界來賓。多謝大家抽出時間來參加砵崙合勝堂的春節聯歡盛會，同時感謝各僑團在過去一年裡對合勝堂各項工作的大力支持，恭祝各位來賓身體健康吉祥如意。

大埠總堂總理黃炳衡、元老黃惠喜，西雅圖辦事處處長姚金祥、文教中心主任陳敏永，砵崙中華會館主席黃裔明等先後致賀詞。盛讚砵崙合勝堂長期以來以服務僑胞為宗旨，與本地各僑團一道同心攜手促進僑社繁榮，為華裔社區的繁榮做出了貢獻，是推動本埠華人社區建設與發展的重要棟樑之一。

隨後，合勝堂顧問陳文信致答謝詞，主席廖懷澤代表砵崙合勝堂分別向砵崙粵聲音樂聲、華人服務中心以及中華學校捐贈了善款。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長姚金祥、文教中心主任陳敏永，向砵崙合勝堂副主席林國貞頒發了由台灣僑務委員會簽發的僑務咨詢委員聘書。

知名歌手侯婷婷為來賓們演唱了多首經典金曲，粵聲音樂社的知名藝人們也在晚會上演唱了多首傳統曲目，悠揚的歌聲令聯歡晚會充滿了節日溫馨與喜慶的氣氛。頂峰武術團在晚會上進行了精彩的功夫表演。

聯歡晚宴上，姚金祥處長、陳敏永主任，以及大埠總堂總理黃炳衡、副總理梁國傑、元老黃惠喜，西雅圖合勝堂、鳳凰城合勝等各支堂元老、主席，砵崙合勝堂元老、主席等多位嘉賓一同舉杯向各界來賓敬酒，共慶2018年新春佳節。

聯歡晚會上進行了豐富多彩的幸運抽獎活動，大獎50吋彩電由幸運嘉賓曾國華女士獲得。