砵崙合勝堂新春聯歡宴會　賓客滿堂 喜氣洋洋

（本報記者彭振生攝影報導）2020年砵崙合勝堂總支堂暨勝強別墅春節聯歡宴會於週日，3月9日晚在黃上皇酒家熱烈舉行。

當晚賓客滿堂，新任駐西雅圖經濟文化處文教中心主任吳曉竹，三藩市總堂總理張博器、副總理羅柏泉伉儷、元老梁國緯、勝強主任、代表、各地一眾要員以及本埠各家僑領、代表近三百人等出席了此次聯歡盛會。

大會司儀由鄺炳麟及前主席羅麗嫦擔任。爆竹鳴放及粵聲音樂社演奏歡慶樂曲後，白蓮醒獅團瑞獅在鑼鼓聲中起舞助慶，及由砵崙合主席廖懷澤聯同文教中心主任吳曉竹、總堂總理張博器、副總理羅柏泉、元老梁國緯等主持傳統的採青環節，嘉賓聯同五隻醒獅在臺上，場面震撼精彩。

接著，由兩位司儀聯同元老夫人羅鳯嬌及麥美然先向大家獻唱兩首賀年歌~大家恭喜、恭喜您。極盡春節氣氛。

砵崙合勝堂主席廖懷澤致歡迎詞，感謝各遠道而來的總堂元老、副總理，兄弟支堂元老、主席等外埠嘉賓，以及本地各僑團首領及各界來賓，多謝大家抽出時間來參加砵崙合勝堂的春節聯歡盛會，並感謝各位一直對合勝堂各項工作、活動的支持，歡迎各界積極加入合勝大家庭，恭祝各位來賓新年快樂，身體健康。

三藩市總堂總理張博器、副總理羅柏泉伉儷、元老梁國緯也分別致詞並向大家祝賀。還邀得西雅圖經濟文化處文教文教中心主任吳曉竹及中華會館主席李汝堯致詞，李主席更嘗試用他本人不擅長的廣東話為大家拜年，惹來滿堂歡笑。最後由今年的副主席侯婷婷女士致謝詞。

隨後司儀向大家介紹合勝各地要員，和出席的各僑團領袖。主席廖懷澤代表砵崙合勝堂分別向砵崙粵聲音樂聲、華人服務中心以及中華學校送予紅封包捐獻作支持。

今年砵崙合勝堂春宴的娛慶節目由侯婷婷副主席特別安排，邀得波特蘭婦女聯誼會、藍貝樂隊、歌手甄會韶、梁世杰、林世勇加上副主席侯婷婷自己，為賓客們載歌載舞，傾力演出多首中西名曲，令會場熱鬧歡樂氣氛昇至頂點。

聯歡晚會上進行了禮物豐富的幸運大抽獎，頭獎是由耀揚實業送出的五百元現金，結果由元老夫人雷華鉅獲得。整個晚會在滿載歡樂的聲中完滿結束。