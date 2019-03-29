砵崙合勝堂新春聯歡宴會　賓客滿堂　歡慶滿場

（本報記者彭振生攝影報導）砵崙合勝堂2019年慶新春聯歡宴會，於3月24日晚在黃上皇酒家熱烈舉行。

當晚賓客滿堂，駐西雅圖經濟文化處文教文教中心主任陳敏永，大埠總堂副總理梁國傑、西雅圖合勝堂要員、以及本埠多家僑團要員、代表近三百人等出席了此次聯歡盛會，可謂濟濟一堂。

大會司儀由鄺炳麟、麥美然擔任。在鳴放爆竹及粵聲音樂社演奏家們歡慶樂曲後，白蓮醒獅團瑞獅在喜慶的鑼鼓聲中起舞助慶，向各界來賓拜年及由砵崙合勝堂羅麗嫦主席主持傳統的採青環節。

砵崙合勝堂主席羅麗嫦女士首先致歡迎詞，感謝各遠道而來的總堂元老、副總理，兄弟支堂元老、主席等外埠嘉賓，以及本地各僑團首領及各界來賓，她又多謝大家抽出時間來參加砵崙合勝堂的春節聯歡盛會，並感謝各僑團在過去一直對合勝堂各項工作、活動的支持，恭祝各位來賓新年快樂，身體健康。

大埠合勝總堂副總理梁國傑先生致賀詞，恭祝大家豬年好運。文教中心主任陳敏永先生致詞，盛讚砵崙合勝堂長期以來以服務僑胞為宗旨，與本地各僑團共心協力，團結一致攜手促進僑社繁榮，為華裔社區的做出了貢獻。接著中華會館主席李汝堯先生致詞，嘗試用他本人不擅長的廣東話為大家拜年，惹來滿堂歡笑。隨後陳麗嫦主席向大家介紹合勝各要員，並向各僑團來賓致謝。

主席羅麗嫦代表砵崙合勝堂分別向砵崙粵聲音樂聲、華人服務中心以及中華學校送予紅封包作捐獻用途。

大會繼續進行，多位合勝人員為大家獻唱粵曲多首，周巧仙女士與xxxx梁耀華主席亦演唱經典粵曲“劍合釵圓”，實在繞梁三日，聽出耳油。

聯歡晚會上進行了禮物豐富的幸運大抽獎，大獎是49吋大電視，整個晚會在滿載溫馨與喜慶的氣氛下完滿結束。